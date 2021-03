CAMEROUN :: 8 MARS...CE QUE VEULENT LES FEMMES. CE QUE VALENT LES FEMMES EN PERIODE DE GUERRE AU NOSO :: CAMEROON

Ce que vous voyez à l'image n'est pas une cérémonie de remise de diplômes dans un internat pour filles. C'est au contraire l'illustration de la réalité cruelle que vit la femme camerounaise dans les zones sinistrées du NOSO.

On l'oublie souvent, mais outre la guerre en soi et l'odeur de la mort qu'elle traîne dans ses bagages, nos sœurs anglophones subissent au quotidien, un drame encore plus traumatisant que la mort elle-même, à savoir : la victoire du phallus sur la vulve.

Pour faire simple, la guerre fait de la femme une prostituée gratuite, un objet charnel malgré elle, un réceptacle des perversions d'un certain groupe de mâles dépourvus d'humanité, et que l'occasion transforme en démons. A gauche du Moungo (comme à droite par ailleurs dans une moindre mesure), les femmes sont violées, battues, humiliées, et réduites à l'état de chose sans droit. C'est la Pampa sauvage, le retour à l'ère des primates.

UNE RÉPONSE

Le 11 juillet 2016, nous avons créé une association dénommée aujourd'hui : " Les Enfants Monique - les fous de Cœur ". Après le décès aussi tragique qu'évitable de Monique Koumatekel à Douala, qui a permis de constater que la femme est déconsidérée même en temps de paix relative, nous avons choisi comme objectif de secourir toute femme enceinte en détresse matérielle, quelle qu'en soit la raison ou l'origine. Et nous avons créé un programme d'aide et de suivi gratuit appelé :

le Plan Monique.

La quinzaine de personnes à l'image représentent ainsi de la 87eme à la 101eme bénéficiaire du programme. Elles résident toutes à Kumba, dans la Mémé, et comme on peut le constater aisément, nombre d'entre elles sont d'âge mineur. Elles portent en elles pour certaines, le produit de moments effroyables qui ne quitteront plus jamais leurs mémoires ( viol et viol collectif). Toutes sont enceintes. Suite aux services subis, elles donneront bientôt naissance à des enfants non consentis, mais qu'elles devront malgré tout élever comme le fruit de leurs entrailles qu'ils seront.

Le Plan Monique assure sa tâche de prise en charge financière jusqu'à l'accouchement de ces femmes au sortir de leur calvaire. C'est le travail que nous effectuons depuis près de cinq ans, sans que notre crédibilité et notre sérieux n'aient jamais pu être mis à mal, ne fût-ce qu'une fois.

Car non seulement nul ne doit perdre la vie en donnant la vie, mais surtout nul ne doit être puni de vivre au mauvais endroit au mauvais moment.

ET APRÈS ?

Le credo de notre association " Les Enfants Monique - les fous de Cœur " consiste à réduire les dégâts, à diminuer les conséquences de nos profonds drames nationaux. Il ne faudra cependant pas oublier que le combat contre les causes d'un fléau constitue la porte de sortie d'un recommencement perpétuel et absurde.

Nous invitons donc ici la société camerounaise à réfléchir sur les (très) mauvaises décisions qui l'ont conduite à ourdir une guerre dont les 90% des victimes n'y sont pour rien. Et surtout, à repenser la place qu'elle accorde à la femme (et qu'elle s'accorde a elle-même), dans le processus totalement flou et illisible qu'on désigne (comme un réflexe) par : construction nationale.

En attendant, nous jouons notre rôle d'assistance. Car il vaut mieux agir qu'observer et commenter. Si vous voulez suivre nos activités et avoir tous les détails sur ce que nous faisons, si vous avez une femme connaissant le même cas de figure que celles à l'image, ou si vous voulez nous fournir un quelconque apport, vous trouverez toutes les informations sur notre plateforme ici : www.les-fous-de-coeur.org "

Quelle connerie la guerre ", disait Prévert..

Les enfants monique les fous de cœur. www.les-fous-de-coeur.org