CAMEROUN :: Un mois de suspension pour Charter Express :: CAMEROON

La surcharge et l’excès de vitesse sont à l’origine de ce châtiment du ministre des Transports le 18 mars 2021.

L’agence de voyage Charter Express, vient d’être frappée par une sanction signée du du ministre des Transports Jean Ernest Masséna Ngallè Bibehe. Il a décidé de : « suspendre pour une durée d’un (1) mois avec sursis pendant trois (3) mois la compagnie de transport Charter Express de toutes activités de transport routier interurbain de personnes sur toute l’étendue du territoire national ; suspendre le permis de conduire n°SW-100530-09 du chauffeur M. Feupossi Charles pour une durée d’un (1) an », lit-on sur un communiqué de presse signé le 18 mars 2021 par le ministre des Transports. Jean Ernest Masséna Ngallè Bibehe, motive sa décision : « Le bus immatriculé CE 922 GV appartenant à la compagnie de transport routier interurbain de personnes dénommée Charter Express, a été surpris en flagrant délit de surcharge et de non-respect de limitation de vitesse, le samedi 13 mars 2021 sur l’axe Bafang – Yaoundé en violation des dispositions de la réglementation en vigueur relative aux surcharges », explique le patron des Transports au Cameroun.

Selon nos sources, ce bus gros porteur parti de Bafang ce 13 mars pour Yaoundé, avait à son bord 12 passagers en surcharge, assis dans le couloir et les escaliers et le chauffeur roulait à vive allure au mépris de la limitation de vitesse qui est de 110KM/H pour les petits véhicules et 90KM/H pour les véhicules lourds au maximum. Notre informateur indique que des patrouilles ont été déployées sur cet axe, pour être interpelé au lieu-dit Goufan, peu avant le péage de Bafia, à la suite d’une dénonciation sous anonymat faite par un passager, auprès des équipes de prévention routière du ministère des Transports.

« Un bus de l’agence de voyage Charter en situation de surcharge extrême. Il s’agit du bus parti de Bafang à 15h, ce 13 mars 2021 pour Yaoundé. 12 passagers de plus occupent le couloir et les escaliers. Dénonçons pour le changement. N’attendons pas les accidents. Un voyageur à bord », avisait ce passager, images à l’appui. Pendant cette période de suspension, cette agence va subir des contrôles comme l’a ensuite indiqué le ministre des Transport.

« Des audits seront effectués par les services techniques compétents de son département ministériel, en vue de la vérification du respect des consignes de sécurité et des clauses du cahier de charges des agences de voyages au sein de ses différents terminaux », précise Ngallè Bibehe. Lui qui appelle une fois de plus les promoteurs des Compagnies de transports à plus de responsabilité et au respect de la réglementation. Cette sanction est intervenue au lendemain des mesures prises contre la surcharge par le ministre des Transports, par un communiqué n°024/C/MINT/SG/CC/CEA1 du 10 mars 2021. Trois jours après, le piège s’est refermé sur Charter Express, qui va subir une sanction.