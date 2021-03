Le saviez- vous? YAPHET KOTTO avait des origines camerounaises et était de sang royal :: CAMEROON

L’acteur américain et membre de Actors Studio de New York nous a quittés le 15 mars 2021, il avait 81 ans. Il était surtout connu pour son rôle dans Alien, le huitième passager et celui du dictateur Dr Kananga dans Vivre et laisser mourir (1973). Il a aussi eu un rôle remarqué dans la série télévisée NBC Homicide: Life on the Street en tant que lieutenant Al Giardello

Il a joué dans plusieurs autres films et séries de renom.

On oublie très souvent de préciser qu’il avait des origines Camerounaises. En effet, Yaphet Kotto est né le 15 novembre 1939 à New York d'un père qui avait immigré du Cameroun et d'une mère infirmière dans l'armée américaine. Dans les années 1920 son père, un certain Njoki Manga Bell émigre aux Etats-Unis. Ce dernier était de la famille du King Bell.

Arrivé aux Etats-Unis, ce juif décide de changer de nom et s’appelle dorénavant Abraham Kotto. “Kotto” était en réalité le nom de l’un de ses cousins au Cameroun.

Par son père, Yaphet Kotto avait donc des liens généalogiques avec le King Douala Manga Bell. Il affirmait aussi avoir des liens généalogiques avec la reine Élisabeth II. Il avait d’ailleurs intitulé sa biographie The Royalty (La royauté) en 1997. Dans ce livre, il affirme que son père était un prince héritier de sang royal. Il dit aussi être un descendant de la Reine Victoria ( dont Elisabeth 2 est l’une des descendantes), par le biais de la Princesse Nakande, fille du Roi Douala Manga Bell qui, selon Yaphet, aurait eu une aventure avec le Roi Edward VII alors qu’il n’était encore que le Prince de Galles à la fin du 19ème siècle.

Gladys Marie, la mère de Yaphet est quant à elle d'origine panaméenne et antillaise.

Les parents de Japhet se séparent alors qu’il a 3 ans. Il a été élevé par ses grands-parents maternels.

Il décide de devenir acteur après avoir vu The Defiant Ones, un film dans lequel Sidney Poitier et Sidney Poitier jouent le rôle de forçats évadés.

Yaphet Kotto fait ses débuts comme acteur professionnel à Harlem en 1960 dans l’Othello de Shakespeare.

Il a surtout été très acclamé pour son interprétation du dictateur le Dr Kananga dans le film de James Bond Vivre et laisser mourir (Live and Let Die) en 1973.

C’est lui qui incarne Idi Amin Dada dans “Raid sur Entebbe”. Un téléfilm, sorti en 1977 qui raconte l'opération commando israélienne en 1976 pour libérer les passagers d'un vol Tel-Aviv/Paris détourné vers l'Ouganda. Cette interprétation lui vaudra une nomination aux Emmy Awards.

En 1979, il joue le rôle Dennis Parker dans le film “Alien, le huitième passager”, de Ridley Scott. En 1987, on le retrouve aux côtés d’Arnold Schwarzenegger dans Running Man ( le jeu du défi).

Il a incarné le lieutenant Al Giardello dans la série télévisée Homicide de 1993 à 1999. En 2014, il prête sa voix au personnage de Parker dans le jeu vidéo “Alien : Isolation”.

Marié à 3 reprises, il est père de 6 enfants