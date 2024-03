Cameroun :: An 39 Du Rdpc À Yaounde 6: Tensions Entre Jacques Yoki Onana Et Virginie Simone Ngah :: Cameroon

La célébration du 39 ème anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( RDPC), ce dimanche, 24 mars 2024, a été l'occasion pour le maire de Yaoundé 6 et président de la section RDPC du Mfoundi 6, de s'attaquer au 2 ème adjoint au maire et présidente de la section OFRDPC, Virginie Simone NGAH.

En effet, c'est à travers une motion de soutien rédigée et lue en sa faveur par des présidents de sous- section du RDPC, parti au pouvoir, que Jacques YOKI ONANA a cru bon de s'attaquer à cette dernière qui est pourtant 2 ème adjoint au maire de Yaoundé 6.

Dans les milieux du parti, il est pourtant connu que le maire de Biyem- Assi en veut vertement à son 2 ème adjoint, qu'il accuse de vouloir l'évincer lors des élections municipales prévues pour février 2025.

Il y a quelques mois, l'opinion a été choquée par une vidéo devenue virale sur les réseaux, et montrant un vigile de la mairie de Yaoundé 6, interdisant l'accès à la commune, à Virginie Simone NGAH. Et à la question de connaître les mobiles, le vigile lui répond qu'il agit sur ordre du maire Jacques YOKI ONANA.

Des sources introduites avancent que depuis bientôt deux ans, Jacques YOKI ONANA fait tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la vie insupportable à son 2 ème adjoint qu'il accuse de se lier avec ceux qui ne veulent plus le voir comme maire de Yaoundé 6, au-delà de ce mandat en cours. D'autre part, apprend- on, bernées par Jacques YOKO ONANA qu'on appelle " maire fêtard ", les populations de Yaoundé 6 envisagent sérieusement de voir autre chose. Et selon nos informations, Virginie Simone NGAH aurait la sympathie des populations de Yaoundé 6.

Plus récemment encore, Jacques YOKI ONANA a bruyamment interdit à son 2 ème adjoint, de célébrer un mariage pour lequel tout avait déjà été mis en place. Et le maire de Yaoundé 6 ne s'est pas arrêté là. Nos sources avancent qu'il a même interdit toute célébration de mariage à son 2 ème adjoint.

Hier, 24 mars 2024, pour la célébration des 39 ans du parti de Paul Biya, l'événement à Yaoundé 6 a malheureusement été transformé en un tribunal contre Virginie Simone NGAH, présidente de la section de l'OFRDPC de Yaoundé 6, et non moins 2 ème adjoint au maire de l'arrondissement de céans.

Une tribune à charge que les observateurs ont du mal à comprendre, étant donné que les actes posés par Jacques YOKI ONANA contre son 2 ème adjoint, ont toujours abondamment été relayés par des vidéos sur les réseaux sociaux, et donc à la portée du public. Il est donc absurde d'accuser Virginie Simone NGAH d'être responsable des réactions des internautes. La coterie de Jacques YOKI ONANA n'a pas hésité ces derniers temps, à s'attaquer violemment à Virginie Simone NGAH sur les réseaux sociaux.

Pourquoi Jacques YOKI ONANA, maire de Yaoundé 6, en veut- il aussi autant à son 2 ème adjoint, Simone Virginie NGAH ?