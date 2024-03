Cameroun :: Alain Foka « Qu’ Un Soutien Soit Mis À La Disposition Des Femmes Handicapées » :: Cameroon

Secrétaire de la Fédération départementale du Mrc dans la Mifi, il plaide pour une participation active des femmes en situation de Handicap en politique

Au niveau de la Fédération départementale du Mouvement pour la Renaissance(Mrc) dans la Mifi, nous sommes engagés pour l’inclusion sociale. Ce qui passe par l’intégration et la valorisation des personnes en situation de handicap dans les rangs de nos militants.

En témoigne notre déploiement lors du défilé du 20 mai 2023 à la place des fêtes de Bafoussam. Des militants en situation de handicap, notamment des femmes, ont été alignés en premier et sont passés avec bravoure devant le gouverneur de la région de l’Ouest, Awa Fonka Augustine. Pour nous, au quotidien, il faut faire en sorte que l ’ éducation à l ’intention des électeurs dispensée par le canal des médias soit rendue accessible aux personnes handicapées femmes, que les informations relatives aux élections, y compris les inscriptions sur les listes électorales, soient diffusées dans des formats qui leur soient accessibles, que les campagnes électorales leur soient rendues pleinement accessibles, qu’ un soutien soit mis à leur disposition dans les bureaux de vote et que les mécanismes mis en place pour faciliter le vote assisté soient conçus en étroite collaboration avec les associations de personnes handicapées afin de les adapter à leurs besoins, et de veiller à ce que les assesseur s électoraux soient formé s aux aménagements requis pour accueillir tous les électeurs.

Pour nous, Elecam doit veiller à ce que toutes les personnes handicapées élues à des fonctions publiques bénéficient de tout le soutien don t elles peuvent avoir besoin, y compris des services d’assistants personnels.