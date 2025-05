CAMEROUN :: Cérémonie d’accueil officiel de Me Joseph Lavoisier Tsapy et autres dans les rangs du Mrc :: CAMEROON

Discours de Me André Marie Tassa, Avocat au Barreau du Cameroun et Secrétaire du bureau de la Fédération Régionale du Mrc ( Mouvement pour la renaissance du Cameroun) à l’Ouest

Messieurs les conseillers spéciaux du Président national du Mrc,

Mesdames et messieurs les membres du Directoire National du Mrc,

Monsieur le Secrétaire de la Fédération régionale du Mrc à l’Ouest,

Monsieur le Secrétaire de la du Mrc départementale du Mrc dans la Mifi,

Monsieur le Secrétaire de la Fédération communale du Mrc à Bafoussam Ier,

Messieurs et mesdames les cadres du Mrc en vos rangs et grades distinctifs,

Chers amis politiques,

Les projecteurs de l’actualité sont braqués sur la cérémonie que nous organisons ce dimanche 11 mai à l’esplanade du siège régional du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) à l’Ouest.

Nous sommes à Bafoussam Ier, nous sommes à Tamdja… Il s’agit pour nous d’accueillir officiellement Me Joseph Lavoisier Tsapy, adjoint au maire de la commune de Bafoussam Ier et quelques conseillers municipaux de cette entité dans les rangs du Mrc.

Il s’agit, entre autres, de Joséphine Messu Talom, Conseillère Municipale, ancienne Députee suppléante de la Mifi; Luc Ouanji, Conseiller municipal et Syndicaliste et Augustin Fotso Boutue, Conseiller municipal Bafoussam 1er.

Ils ont rejoint le train de la renaissance pour traduire et montrer officiellement qu’ils sont, et qu’ils ont toujours été, du côté du peuple majoritaire en faveur de la transformation sociale, du changement et de l’alternance.

Je voudrais, ici le préciser, que ceux ou celles que nous recevons comme amis politiques ce 11 mai 2025 ne sont pas des opportunistes en quête de repère politique ou positionnement. Ils s’inscrivent dans lla continuité d’un combat qu’ils ont eu à mener, bien avant bon nombre d’entre nous.

Je vais le dire, en haute et intelligible voix, j’ai eu la chance d’être encadré comme avocat stagiaire par Me Joseph Lavoisier Tsapy. Au-delà du militant socialiste que tout le monde connait, je témoigne, avec autorité, c’est un humaniste incarné. Son acharnement pour la défense des causes et des misères des couches sociales défavorisées est légendaire. C’est une personne prête à sacrifier son équilibre et son bonheur personnel pour les autres… Je ne crois pas dévoiler de secrets en soulignant que Me Tsapy est celui-ci qui est prêt à sacrifier son argent pour voler au secours d’un misérable en détresse qu’il a croisé dans la rue ou qui est venu vers lui pour poser son problème.

Je ne crois pas dévoiler de secrets en soulignant que Me Tsapy est celui là qui a milité de nombreuses années dans l’opposition, sans focaliser son engagement sur la quête des postes juteux ou des positions de pouvoir.

Je ne crois pas dévoiler de secrets en soulignant que Me Tsapy est un champion pour la défense des droits civiques et politique des populations tétanisées par le régime oligarchique, corrompu et répressif de Yaoundé.

Je ne crois pas briller par déclaration innovante en soulignant que Me Tsapy est un militant politique résilient.

En politique, il a montré et démontré sa capacité à faire face à des crises, à s'adapter aux changements et à se relever après des revers, tout en maintenant des valeurs fondamentales. Il est de ceux qui pensent, comme le père de la politique de la non violence, Mahamat Gandhi, que « la force ne vient pas de la capacité physique, mais d'une volonté indomptable." Pour Me Tsapy, la résilience permet de surmonter les défis et de poursuivre des objectifs à long terme, même en présence d'obstacles. Et parlant des obstacles, certaines personnes se sont empressées de déclarer, pour nuire à son image, qu’il est maladroit pour lui de quitter une obédience politique social démocrate ou un mouvement social libéral. Et je m’interroge : ces pourfendeurs de Me Tsapy et du Mrc savent-ils ce que signifie être social-libéral. Je le ne pense pas. Dans son projet de société, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), dont Maurice Kamto est le leader, décline clairement son idéologie en indiquant qu’il est un parti de la synthèse idéologique qui met l’homme au cœur de l’action politique. Suivant cette logique que nous suivons au Mrc, les acteurs de la société civile devraient tenter de promouvoir leurs solutions et initiatives propres. Parmi eux, les mutualistes et les patronats représentent deux voies complémentaires qui incarnent la dynamique du « libéralisme social », en tentant d’imposer la légitimité et l’efficacité de dispositifs sociaux non étatisés. Pour nous, toute T l’action sociale des républicains est basée sur une logique politique réformiste et conservatrice qui s’adapte aux circonstances et aux différents milieux en tentant de concilier idéal libéral et solidarité républicaine. Plutôt que de créer, par l’action gouvernementale…

En lisant la pensée MK _N° 022-2024 du 08 juillet 2024, ils trouveront une réponse assez évidente et limpide au sujet du social, libéralisme ou du libéralisme social.

En effet, notre Président National, le Pr Maurice Kamto, explique :

« le libéralisme social consiste à libérer les énergies des citoyens dans tous les secteurs de la société, afin de permettre l’éclosion et l’épanouissement des talents dans tous les domaines, la création abondante des richesses pour rendre effective l’exigence de solidarité, dont l’Etat doit être le principal instrument, par une politique sociale conséquente qui évite de laisser les plus faibles et les plus démunis sur le bord du chemin. »

Militants du changement,

Plus concrètement, le Mrc propose à travers ses piliers que sont, entre autres, le Pacte Républicain et le pacte de solidarité, une gouvernance entre promotion des initiatives privées et encadrement social. En parcourant, l’Histoire des Idées politique, l’on se rend bien compte qu’ à partir de la seconde moitié du xixe siècle, l’appréhension « libérale » du social a trouvé sa réalisation moins dans l’élaboration d’une philosophie précise et homogène que dans la mise en place et l’expérimentation de dispositifs sociétaux concrets qui visent à résoudre ou à circonscrire les problèmes sociaux sans trop faire appel à l’État. Cette dynamique se caractérise principalement par l’essor de l’idéal de prévoyance contenu dans les sociétés de secours mutuels, ainsi qu’à travers les initiatives sociales du grand patronat reposant sur le savoir-faire des sociétés privées. Ces caisses et institutions diverses sont avant tout dictées par le souci d’une non-ingérence de l’État dans les affaires sociales au sein de régimes politiquement conservateurs, voire autoritaires. , de nouvelles institutions et législations, ils préfèrent encourager et subventionner ces initiatives privées.

La démarche social-libéral est le modèle par lequel nous du Mrc devons changer le Cameroun. Et avant notre arrivé au Pouvoir d’ici quelques mois, nous l’implémentons déjà. Et désormais, nous allons le manifester avec la contribution forte et significative de Me Tsapy et celle des conseillers municipaux élus qui nous rejoignent ce jour 11 mai 2025 dans le train de la Renaissance.

Nous avons les yeux ouverts, nous sommes lucides et capables de bilans raisonnés plutôt que d’anathèmes, d’assimilations de ce qu’il y a de bon plutôt que de mises au pied du mur et d’index vengeurs tendus sur le voisin qui s’est trompé. Nous assumons la responsabilité des échecs parce qu’ils nous servent de leçons et que le savoir nous grandit. Tout ce que le peuple méprisé et exploité a pu arracher pour son éducation, ses soins, l’accompagnement des enfants et par le service public l’a été par des luttes tant sociales qu’électorales. Cela vaut la peine de lutter, de se révolter, de voter et de gouverner !

Amis politiques, nous ne sommes plus des héritiers, nous ne le pouvons pas. Nous sommes des pionniers. Pour donner sens à notre démarche, nous sommes résolument engagés çà barrer la voie aux fraudes électorales que s’apprêtent à perpétrer le système Rdpc lors de la prochaine élection présidentielle. Les campagnes d’inscription sur les listes électorales se sont amplifiées. Nos militants sont mobilisés pour la défense populaire des votes. Notre cellule juridique, enrichie désormais par l’expérience et la performance de Me Joseph Lavoisier Tsapy, en matière de lutte contre la fraude électorale, est en éveil et opère un travail formidable qui donne des insomnies aux tenants de l’ordre de 82.

Amis politiques, nous ne sommes pas des héritiers, nous ne le pouvons pas. Nous sommes effectivement des pionniers et des partisans de la Renaissance du Cameroun. C’est le moment pour moi de lancer un appel particulier. Dans ce creuset, notre idéal républicain doit prévaloir. Il doit tenir le rôle de fil conducteur essentiel de notre temps. Mais un tel idéal reste une parole creuse s’il n’est pas refondé sur son socle humain. Ce qui fonde l’intérêt général, racine de l’exigence républicaine, est l’unité naturelle de l’espèce humaine, son indivisibilité.

Il faut mettre un coup d’arrêt à ce que prépare la crise de l’ordre de 82. C’est pourquoi il faut nous consolider notre outil de combat, le Mrc. Un outil de combat que nous allons mener à mains nues quand bien même nous n’aurions rien d’autres que notre dévouement. Toujours, il permettra de dominer notre dénuement… Il suffit que l’on s’y mette et tout s’arrange ; il suffit qu’on le veuille et tout est possible ; il suffit d’y mettre l’énergie qu’il faut y mettre !

A cette crise, s’ajoute la misère et la pauvreté orchestrée par le régime gérontocrate de Yaoundé qui s’avancent. Le moment politique est encore celui où l’on peut inverser la pente des choses. Rien n’est fatal, rien n’est joué d’avance et rien n’est déterminé. L’histoire est faite par les êtres humains eux-mêmes et ils sont capables de s’en rendre maîtres, à la condition qu’ils se rendent maîtres tout d’abord d’eux-mêmes, de la société et de la politique. Or c’est ce serment de loyauté et de fidélité au peuple que nous avons fait, y compris Me Tsapy et autres, en s’engagent dans les rangs du Mrc. A la masse anonyme des militants qui a fait en sorte que cet espace de Tamdja soit comble, ceux qui ont décoré, organisé, préparé et qui, après le départ de tous, continueront, aux professionnels, aux bénévoles, à tous ceux qui sont venus de loin et qui ont pris sur leur temps et leurs économies, je vous adresse à tous et à toutes un salut chaleureux et cordial.

A toutes et à tous, nous adressons un au revoir plein d’espérance. Puissions-nous nous retrouver bientôt, dans les Assemblées des structures. À vous qui hésitez, puissions-nous vous avoir prouvé notre sérieux, notre ouverture, notre volonté d’agir, notre discipline, la cohérence de notre programme et de notre stratégie. Oui, nous savons que nous partons de peu. Mais nous savons que nous allons atteindre la cime car elle n’est pas hors de portée. Ce pays est le nôtre et nous pouvons le changer pour peu que nous soyons capables de transformer notre majorité sociologique actuelle en majorité politique et électorale. Or nous allons travailler à la constituer !

Amis politiques, je finis, comme cela se fait parfois, avec une petite citation. Il s’agit d’une citation fétiche du philosophe français Gaston Bachelard : « l’avenir, ce n’est pas ce qui va arriver, c’est ce que nous allons faire ».

Prononcé à Bafoussam, le 11 Mai 2025