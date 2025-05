Succession en Ouganda : Yoweri Museveni Soutient Son Fils Muhoozi Kainerugaba :: UGANDA

Le président ougandais Yoweri Museveni, au pouvoir depuis près de quatre décennies, a récemment suscité des débats en déclarant que son fils, Muhoozi Kainerugaba, était « la meilleure personne » pour lui succéder. Lors d’une allocution médiatisée, il a justifié cette position en soulignant les « 40 ans d’expérience » de son fils et sa capacité à « comprendre comment les choses fonctionnent ici ».

Un Héritage Politique en Question

Muhoozi Kainerugaba, général de l’armée ougandaise et ancien commandant des forces spéciales, occupe une place grandissante dans l’échiquier politique national. Son père, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, a déclaré : « S’il ne le fait pas, personne d’autre ne pourra le faire mieux ». Cette déclaration relance les interrogations sur une éventuelle dynastie politique en Ouganda, un pays où la transition démocratique reste un sujet sensible.

Critiqués par l’opposition et des observateurs internationaux, ces propos soulèvent des craintes de népotisme. Pourtant, les partisans du régime mettent en avant le parcours militaire et l’influence de Muhoozi Kainerugaba, perçu comme un stabilisateur face aux défis sécuritaires régionaux.

Un Contexte de Stabilité et de Contestation

L’Ouganda traverse une période de tensions socio-économiques, marquée par des inégalités croissantes et des restrictions des libertés civiles. La question de la succession présidentielle agite les cercles politiques, d’autant que Yoweri Museveni, âgé de 78 ans, n’a pas officiellement annoncé de retrait.

Muhoozi Kainerugaba, lui, multiplie les prises de parole publiques et les initiatives, comme la création du « Patriotic League of Uganda », un mouvement visant à mobiliser la jeunesse. Ses détracteurs y voient une stratégie de légitimation progressive, tandis que ses soutiens louent son engagement pour « l’unité nationale ».

Réactions Internationales et Enjeux Régionaux

La communauté internationale observe avec prudence cette évolution. L’Union africaine et l’ONU rappellent régulièrement l’importance d’élections libres et transparentes en Afrique. Dans un pays voisin comme le Rwanda, où Paul Kagame a également consolidé un pouvoir longévif, la situation ougandaise pourrait influencer les dynamiques régionales.