CAMEROUN :: LA PAROLE DES INCENDIAIRES OU QUAND ON CONSTRUIT LA GUERRE CIVILE PAR LE MENSONGE :: CAMEROON

L’AFFAIRE DE LA SAISIE PRATIQUEE PAR LA SRC SUR LES BIENS D’UN CELEBRE DEBITEUR

Nous sommes dorénavant pris en otage par quelques voyous à la langue fourchue, lesquels brocardent des inepties mensongères sur chaque événement, sur chaque doute et soupçon, sur chaque hésitation et appréhension, sur chaque apparition du soleil ou de la lune. Au fond, le désir de fomenter des troubles demeure le pilote du langage de ces messieurs et mesdames, souvent par dépit, souvent par instinct grégaire et souvent par pure ignorance maladroitement transformée en gain d’influence sur les réseaux sociaux hélas.

Qu’est ce qui peut amener des esprits saints, à supposer qu’ils le soient vraiment, à passer le temps dans le lynchage, la délation, la diffamation et la dénonciation calomnieuse ? Qu’est ce qui peut raisonnablement, conduire certains individus à toujours travestir la vérité pour des jouissances absurdes et insensées ? Pourquoi croit-on se faire important, en exposant à tous les carrefours de la cité et dans toutes les conversations, ses fréquentations fussent-elles dans le royaume du seigneur tout puissant ? Comment devient-on jaloux des gens qui ne sont ni de votre rang, ni de votre âge, ni de votre éducation ni de votre culture alimentaire ?

Depuis deux jours, une affaire banale de réalisation d’hypothèque ordonnée par la justice sur le patrimoine d’un débiteur de la société de recouvrement des créances du Cameroun (SRC), agite les chaumières. On veut voir des mains, des voix, des instructions basses et hautes, sur un acte pourtant régulier, ordinaire, courant et presque banal au regard des pouvoirs, prérogatives et privilèges de cet organisme public.

Non, ni le MINETAT/SGPR, ni le MINETAT/Justice, ni le ministre/DCC, ni le MINFI, n’ont joué un quelconque rôle. Que des débiteurs se fendent en proclamations ostentatoires sur des prétendus soutiens qui les absoudraient des rigueurs des lois, relève de leurs seuls fantasmes et égarements. Qui ignore encore l’identité et la place d’antan dans le système, de quelques habitants célèbres de nos pénitenciers ? Ce qui inquiète dans cette affaire cousue de mille fanfaronnades et d’autant de mensonges, c’est le trouble que l’on jette dans les esprits, sur la pratique de l’équité et de l’équidistance face aux lois, face aux décisions de justice. Non, puissions-nous nous dire la vérité, comprendre que la SRC, tout comme les banques, somme les débiteurs, les met en demeure, les chasse et pourchasse en cas de non coopération, puis saute régulièrement sur leurs biens, en usant des voies des tribunaux de la république. Cessez donc d’effrayer les investisseurs avec vos mensonges.

Le truculent homme d’affaires, milliardaire ou filou, tout dépend, est tombé dans les filets dressés pour les débiteurs de mauvaise foi et il paye le prix de la filouterie. Personne ni aucun gourou de quelque secte que ce soit, ne l’y a plongé et ne l’y enlèvera. Tout le monde paye, et tout le monde assume, en quantité de bêtises et en quantité de sanctions appropriées selon les lois et règlements de la république. C’est de cela seulement qu’il s’agit dans cette affaire. Parlez, criez, mentez, convoquez les anges et les démons, rien ne changera le sens de la vérité. Les biens ont été saisis, demeurent saisis et la procédure interne à l’organisme se poursuivra logiquement, sans aucune interférence et par devers tous les subjectivismes.

Il demeure que la cohorte des incendiaires qui ont trouvé dans l’opposition imaginaires des hauts commis de l’Etat, un autre passe-temps, devraient la boucler et foutre le camp. Vous ne brûlerez pas le Cameroun avec le verbe venimeux, ni avec des fantasmes de jaloux portés sur la personne des plus proches collaborateurs du chef de l’Etat. La critique et le débat sont logiques, mais le tentacule du trouble des esprits que l’on perçoit dans la volonté persistante de semer une guerre imaginaire entre ces puissants du pouvoir, devient aberrante, choquante, révoltante et vexante./.