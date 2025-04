FRANCE :: Mission économique parlementaire camerounaise à Paris : un pont entre la diaspora et le développemen

Mission économique parlementaire camerounaise à Paris : un pont entre la diaspora et le développement national.



Du 8 au 12 avril 2025, La France a accueilli une mission économique parlementaire camerounaise, orchestrée par le Réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière (REP-COD). Cette initiative avait pour objectif de renforcer la contribution de la diaspora camerounaise au développement économique et social du Cameroun.

Rencontres avec les entrepreneurs de la diaspora.



Pendant cinq jours, jours dans la capitale Française, les parlementaires conduit par l’Honorable Louis Henri NGANTCHA a multiplié les échanges avec des chefs d’entreprises, des porteurs de projets et des associations de la communauté camerounaise en France. Au programme : des discussions sur les opportunités d’investissement au Cameroun, des rencontres d’affaires et des visites d’entreprises réussies, fondées par des Camerounais.



Lors de la première et la deuxième journée, les parlementaires ont visité plusieurs entreprises emblématiques dirigées par des Camerounais en France. Parmi elles, le cabinet de chirurgie dentaire d'Elie KAMGUEU à Champigny-sur-Marne, la chocolaterie FIEVET D’OR à Cergy, le cabinet ETM Audit à Pontoise et l’entreprise BAZOU à Aubervilliers. Le président du REP-COD, Honorable Louis-Henri NGANTCHA a été également reçu en audience par Monsieur Francis ZACHARIAE secrétaire général de l'organisation Internationale pour les aides à la navigation maritime : OIANM et son Equipe à son siège à Saint Germain en laye en banlieue parisienne et il s'est accompagné par les responsables des Ports Autonomes de Douala et de Kribi



Ces visites ont permis de recueillir les témoignages de ces success stories, mais aussi d’identifier les défis auxquels ils font face, dans l’optique de faciliter leur éventuelle implantation au Cameroun et d'encourager leur contribution au développement national.

La mission s’est poursuivie avec la participation des parlementaires au salon GO Entrepreneurs 2025, organisé à la Défense Arena, un événement dédié à l’entrepreneuriat et à l’innovation. L’occasion pour la délégation de présenter les avantages économiques du Cameroun et les dispositifs mis en place pour attirer les investisseurs de la diaspora.



Enfin, un temps fort a marqué cette mission : la réception de la délégation à l’Assemblée Nationale française par la députée de la 10e circonscription des français de l'étranger zone Afrique et moyen orient Madame Amelia LAKRAFI.

Une séance de travail a été organisée, centrée sur les mécanismes de coopération économique et les leviers pour mobiliser davantage la diaspora camerounaise.



L’Honorable Louis Henri NGANTCHA, a exprimé sa satisfaction quant à cette initiative, qui s’inscrit dans la vision du parlement de renforcer les interactions entre les Camerounais de la diaspora et leur pays d’origine. Il a exhorté les chefs d’entreprises à mutualiser leurs efforts et expertises pour constituer une force économique capable de devenir un levier majeur pour le développement du Cameroun.



Cette mission illustre la volonté des parlementaires camerounais de mobiliser les ressources matérielles, financières et intellectuelles de la diaspora, tout en valorisant les success stories qui témoignent du potentiel de cette communauté dynamique. Une démarche qui, à l’instar des diasporas d’autres nations, pourrait transformer le Cameroun en une puissance économique et sociale.