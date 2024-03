France :: Evelyne Meyor Fait Un Grand Bond Dans Le Showbiz Parisien

Elle est reconnue pour son potentiel en tant qu'actrice clé dans le domaine culturel, grâce à son dynamisme et son engagement. Son parcours, débuté en France dans les années 2000, l'a vue passer par divers emplois avant de s'établir dans le secteur de la coiffure avec son propre salon.

Plus tard, elle a ouvert un cabaret, le CLASSICO DE L'AMBIANCE, qui a opéré pendant presque un an. Le 6 avril 2024, elle organise une grande soirée sous le même nom en région parisienne, visant à revitaliser le showbiz parisien et européen avec une touche d'humanisme.

Evelyne est vue comme une personne dynamique et pleine d'énergie, elle utilise le showbiz comme un moyen de se faire connaître et d'avoir un impact. L'événement du 6 avril promet d'être mémorable avec des artistes tels que Belka Tobis, Mani Bella, ISACCO, et Ben Zigna.



Ne ratez pas cette occasion extraordinaire, où la célébration de l'excellence se fera jour et de la maîtrise de notre art dans toutes ses variétés, ce qui constitue notre force collective. C'est une rencontre autour des personnes remarquables qui cultivent un esprit de communauté, de découverte, de coexistence harmonieuse, et d'une ambiance festive sous toutes ses formes.

Evelyne excelle dans l'art de procurer du plaisir, une compétence qu'elle a parfaitement maîtrisée.

Pour toutes vos réservations: +336 50 75 92 40