Le Gouvernement, par la voix du président de l’organisme chargé des élections dans notre pays, en l’occurrence ELECAM, vient de décider, concrètement, publiquement et courageusement, d’engager une réflexion sur la réforme du code électoral.

Le MPDR se félicite de cette initiative, en rappelant que la réforme de notre code électoral, constitue un enjeu important qui cristallise de nombreuses passions, exigences, ambitions et contentieux. Il s’agit donc, prenant conscience des défaillances et imparités constatées par les uns et les autres, de nous permettre de réaliser de nouvelles avancées, dans la perspective de la matérialisation d’un dialogue franc, sincère et inclusif, comme chemin de la réconciliation et comme gage de la paix.

Le MPDR, en attendant de connaître tous les détails ainsi que les ambitions effectives de la volonté du gouvernement, se dit prêt à prendre une part active à la réflexion ainsi engagée, selon les dispositions pratiques, transparentes, sincères et non discriminatoires qui seront réservées aux partis politiques, et selon un agenda clair, précis et sans équivoque.

Le MPDR, dans cette logique citoyenne et patriotique, situe l’initiative dans une stratégie d’apaisement, et en appelle par conséquent à tous les acteurs à faire preuve de bonne foi, à éviter la surenchère improductive et à adopter une attitude positive./.