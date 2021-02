CAMEROUN :: Opération épervier : Edgar Alain Mebe Ngo'o avait les deux mains bandées au TCS jeudi dernier :: CAMEROON

L'ancien Ministre de la défense a comparu dans le cadre du procès où il est poursuivi pour surfacturation dans plusieurs dossiers d'achat d'équipements militaires. Comme lors des précédentes audiences, le parquet a présenté au tribunal, les multiples preuves de surfacturation chiffrées à des milliards de francs CFA.

En rétorsion, les avocats de Edgar Alain Mebe Ngo'o ont battu en brèche, la certification des documents allégués par le chef service des affaires générales du MINDEF, au motif que ce lieutenant colonel n'est pas un officier de police judiciaire (OPJ). Prenant la balle au bond, le ministère public a précisé que le Chef service des affaires générales n'a pas besoin d'être un OPJ.

En tant que attributaire des marchés querellés, sa certification vise surtout à prouver que les marchés objet de la surfacturation ont bel et bien été payés. Par conséquent, la cause a été renvoyée pour les 15, 19 et 29 Mars prochains. Pour rappel, Alain Abraham Mebe Ngo'o est poursuivi pour des détournements chiffrés à 253 milliards de FCFA.