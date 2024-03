France :: Claire Carine Ntolo Prépare Un Grand Séminaire Médical Sur Le Cancer Et L'insuffisance Rénale

La santé, bien précieux de notre existence, inspire la bienveillance et le dévouement de ceux qui y consacrent leur vie. C'est dans cet esprit que la vénérée Claire Carine NTOLO, infirmière émérite de Luxe Royale, a décidé d'organiser un événement d'hommage au corps médical, accompagné d'un séminaire instructif et éclairant sur le Cancer dans toutes ses manifestations et sur l'insuffisance rénale. Les Salons Hoches de Paris seront le théâtre de cette rencontre exceptionnelle, où de nombreux experts se sont engagés à partager leur savoir dans le cadre de ce grand colloque dédié à la santé.



La Ligue du Cancer, dirigée par le Dr Hervé Gauthier, sera présente pour enrichir cette journée de partage et de connaissance. C'est un moment privilégié de communication médicale, un rayon de lumière pour ceux qui luttent contre la maladie.



Le Dr Odile Wandji TEUNKAM, marraine de l'événement et Gynécologue Obstétricienne renommée, apportera son expertise sur le cancer du col de l'utérus et sa prise en charge. Le Dr Erika Nnang OBADA, Néphrologue exerçant au Cameroun et en France, éclairera quant à elle sur l'insuffisance rénale, la prévention et le traitement. Le Dr Viendelot prodiguera des conseils précieux pour prévenir les cas graves d'insuffisance rénale. Le Dr MOUSTAPHA partagera également son expérience sur la prise en charge de ces maladies en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest.



Enfin, Keto Lydie Constance, infirmière expérimentée, abordera les différentes modalités de prise en charge de ces pathologies à domicile.

Le samedi 25 Mai 2024, de 14h00 à 17h00, Claire Caine NTOLO, future cadre infirmière et organisatrice de cet événement, aspire à réunir la diaspora et la communauté soignante française pour un moment d'échange et de partage dédié au bien-être de tous.



Cette journée conjugue l'utile à l'agréable, elle se clôturera par une soirée de gala propice aux échanges et à la détente. Nous attendons avec impatience ce moment où nous pourrons célébrer les soignants et partager nos expériences, loin des murs de l'hôpital, pour notre plus grand bonheur.