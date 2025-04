CAMEROUN :: TRADEX inaugure une station-service dans l'arrondissement de Nkolmetet :: CAMEROON

Nkolmetet, le 04 avril 2025 - TRADEX annonce l'inauguration le vendredi 04 avril 2025, de sa nouvelle station-service construite dans l'arrondissement de Nkolmetet, département du Nyong-et-So'o, dans la région du Centre.

En amont de la cérémonie d'inauguration, TRADEX a procédé en début de journée à la rétrocession aux populations de cette circonscription administrative, d'un forage d'eau potable construit au village Nkolya 1, un forage d'eau potable construit au village Nkolmetet, un point d'eau potable réhabilité à la mairie de Nkolmetet, et un transformateur. installé pour lutter contre le phénomène de la baisse de tension électrique.

La cérémonie d'inauguration de ce nouveau point de vente a été présidée par Madame Nathalie MOUDIKI, Administrateur de TRADEX, Représentante du Ministre Adolphe MOUDIKI, Administrateur-Directeur Général de la Société Nationale des Hydrocarbures et Président du Conseil d'Administration de TRADEX.

Ont également pris part à la cérémonie,Monsieur Georges ELANGA OBAM, Ministre de la Décentralisation et du Développement Local, Monsieur Martin MBARGA NGUELE, Délégué Général à la Sûreté Nationale, Monsieur Emmanuel Ledoux ENGAMBA, Préfet du département du Nyong-et-So'o, Madame Josiane Yvonne NKO'O ELLA MVOMO, Sous- préfet de l'arrondissement de Nkolmetet, Madame Joséphine Solange ANABA MBARGA, Maire de la Commune de Nkolmetet, Monsieur Abakal MAHAMAT, Administrateur Directeur Général de BGFIBank Cameroun, et de nombreuses autres personnalités.

Située dans la proximité immédiate de la mairie de Nkolmetet, la nouvelle station-service est la deuxième qu'opère TRADEX dans le département du Nyong-et-So'o.

Bâtie sur une superficie globale de 6 718 m², TRADEX Nkolmetet comprend une station-service et un parking dédié aux véhicules lourds. La station-service TRADEX Nkolmetet est dotée d'une capacité de stockage de 60 m² en carburants, répartie entre 30 m² de Gasoil, 15 m² de Super et 15 m² de Pétrole. Il est déployé sur ce site un local gaz d'une contenance de 250 bouteilles de gaz domestique.

En outre, la station-service TRADEX Nkolmetet dispose d'une boutique sur site, opérée en gérance libre par un opérateur économique de la localité. Construite par des PME camerounaises sur la base du nouveau modèle de stations-service que TRADEX déploie hors des grands centres urbains, elle emploie à plein temps une dizaine de jeunes Camerounais.

Réagissant à la suite de l'inauguration de ce point de vente, Monsieur Emmanuel Patrick MVONDO, Directeur Général de TRADEX déclare: « Cette nouvelle station-service s'inscrit dans l'engagement de TRADEX de rapprocher les populations camerounaises où qu'elles se trouvent sur le territoire de la République du Cameroun, de produits pétroliers de qualité.

Sa mise en exploitation ouvre la porte à la création d'emplois pérennes pour les jeunes de cette localité. Ce faisant, nous mettons en œuvre la vision du Ministre Adolphe MOUDIKI, notre PCA, qui est d'apporter par nos actions un appui impactant à Son Excellence Paul BIYA, Président de la République, dans sa quête du plein emploi pour la jeunesse, et son engagement résolu en faveur du développement du pays ».

A PROPOS DE TRADEX Fondée en 1999 par la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) du Cameroun,

TRADEX est une compagnie africaine de fourniture de produits pétroliers et de solutions d'énergies innovantes.

Présente au Cameroun, au Tchad, en République Centrafricaine, en Guinée- Equatoriale et en République Démocratique du Congo, elle est un partenaire du développement des Etats, mission dont elle s'acquitte en assurant l'approvisionnement régulier des pays en produits pétroliers de qualité, et en créant des emplois. Propriétaire d'un réseau de stations-service en croissance, l'entreprise assure par ses activités, une couverture pertinente de l'Afrique Centrale.

Partenaire des ménages et compagnon au quotidien des particuliers, TRADEX développe et met sur le marché des produits et services innovants utiles aux ménagères, aux automobilistes et aux motocyclistes.

