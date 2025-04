Le Parlement Européen Exige la Libération des Journalistes Emprisonnés au Cameroun :: CAMEROON

Le Parlement européen a adopté une résolution le 2 avril 2025, exigeant la libération immédiate et sans condition de plusieurs journalistes emprisonnés au Cameroun, dont Amadou Vamoulke, Kingsley Njoka et Mancho Bibixy. Cette initiative, portée par Reporter sans frontières (RSF) et le Comité de protection des journalistes (CPJ), condamne les violations répétées des droits de l’homme et appelle à des actions concrètes de l’Union européenne.

Une Résolution Ferme Contre les Abus

La résolution dénonce la détention arbitraire de journalistes camerounais, souvent accusés de "terrorisme", "subversion" ou "diffusion de fausses informations". Elle critique également la pratique des juridictions militaires pour juger des civils, une violation du droit international et des principes fondamentaux de la liberté de la presse.

Le Parlement européen demande aux États membres de :

- Faciliter l’octroi de visas humanitaires pour les journalistes menacés.

- Imposer des sanctions diplomatiques et économiques si les prisonniers ne sont pas libérés.

- Surveiller activement les procès impliquant des journalistes.

Un Appel à une Action Internationale

Cette résolution s’inscrit dans un contexte plus large de répression médiatique au Cameroun. Le texte exhorte l’UE à renforcer son engagement en faveur des droits de l’homme, y compris par des mesures restrictives contre le gouvernement camerounais.

Les journalistes camerounais, ainsi que les militants politiques et civils, continuent de subir des arrestations arbitraires. Cette résolution marque un pas important vers une pression internationale accrue pour leur libération.