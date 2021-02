CAMEROUN :: Contrebande : Comment les champagnes de la présidence sont revendus sur le marché noir :: CAMEROON

Toutes les semaines, des cartons de ce produit d’élite dont l’achat est issu du budget de l’institution sont détournés et revendus par dizaines à des commerçants dans un quartier huppé de la ville de Yaoundé.

C’est un scandale comme il n’en existe que dans les mauvais Polar. Un réseau de détournement de vins fait son lit dans les services de la Présidence de la République du Cameroun. Le fait semble effrayant tant l’institution où réside et travaille le chef de l’État devrait constituer un modèle de promotion des bonnes pratiques. Selon nos sources, des employés revendent de manière frauduleuse sur le marché noir des cartons de champagne achetés par la présidence de la République. La pratique est devenue tellement banale que les trafiquants ne prennent pas la peine de retirer l’estampille « Présidence de la République du Cameroun » floqué sur les cartons. À chaque livraison, des quantités importantes de ce produit d’élite sont ainsi détournées et revendues à des commerçants de la ville de Yaoundé. L’un des produits les plus prisés de ce juteux business est le Champagne Billecart Salmon brut rosé, bouteille de 75 cl. Celui-ci est acheminé dans des caves situées au quartier Bastos dans le 2e arrondissement de la capitale.

Pour en avoir le coeur net, nous nous rendons dans ledit quartier où, apprend-on, le produit est livré essentiellement les vendredis. Dans ce coin chic et glamour de la capitale politique du Cameroun, se concentrent (outre les services administratifs et résidences) une grande majorité d’espaces marchands luxueux. Pour des raisons de confidentialités, nous ne dévoilerons par le nom de l’enseigne. Un tour dans les rayons de cette cave, et on peut bien apercevoir les différentes saveurs sésame des rois -Billecart Salomon brut rosé, brut blanc, brut réserve et brut sous-bois. La bouteille 75 cl de Billecart Salomon brut rosé livrée par « Les gars de la Présidence », comme le gérant les appelle, est (re) vendue à 45 000 FCFA. Si le vendeur tente d’esquiver la question sur la provenance de ce produit, il finit par révéler après insistance que celui-ci est effectivement livré par « des Gars de la présidence ». La preuve les cartons dans lesquels est livrée la marchandise, qu’il garde jalousement, portent l’estampille de l’institution.

Notre interlocuteur refuse surtout de nous donner les prix auxquels lui sont livrés le fameux sésame ni même les marges de bénéfice qu’il réalise. Mais, une petite recherche sur le site internet de la Société Billecart Salmon, basée en France, qui produit ce champagne nous donne un aperçu des prix. Ceux-ci varient entre 43 et 64 euros en fonction de la saveur, soit respectivement 41 700 et 28 071 FCFA la bouteille de 75 cl.

Importé au Cameroun, le produit est vendu légalement entre 63.000 et 70.500 FCFA la bouteille. Pour le risque qu’il encourt, ce commerçant et bien d’autres le vendent à un prix abordable. Résultat des courses le précieux sésame se vend comme des petits pains auprès de fins connaisseurs. Un business juteux qui n’est cependant pas dépourvu d’inconvénients. « Il y a un mois j’ai payé pour plusieurs millions de FCFA de ce produit mais je n’ai pas été livré à la hauteur de mon paiement. Mon livreur me demande d’attendre. L’embêtant c’est qu’il ne m’apporte aucune garantie. Même s’il ne livre pas je ne pourrai rien faire », lance-t-il déboussolé.

Rappelons que selon le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) le Cameroun a importé 170 297 bouteilles de 75 cl en 2019, pour une valeur de 2,9 milliards de FCFA.