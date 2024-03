France :: Carnet Noir : Décès De Félix Sabal Lecco, Le Batteur Camerounais, À Paris

Ce lundi matin, une triste nouvelle a secoué le monde de la musique : le célèbre batteur camerounais, Félix Sabal Lecco, s'est éteint aux premières lueurs du jour à Paris.

Fils d'un ancien préfet, ministre et ambassadeur des régimes Ahidjo et Biya, le regretté Félix Sabal Lecco était originaire du département de la Kadey, dans la région de l'Est du Cameroun. Son parcours musical illustre un talent indéniable et une contribution inestimable à la scène internationale.

Affectionné sous le surnom affectueux de "Féfé", cet artiste émérite a accompagné certains des plus grands noms de l'industrie musicale : Sting, Peter Gabriel, Paul Simon, Manu Dibango, Prince, Youssou Ndour, Lenny Kravitz, France Gall, Herbie Hancock, et bien d'autres encore. Sa virtuosité à la batterie a marqué de nombreux chefs-d'œuvre et lui a valu une reconnaissance mondiale.

Le franco-camerounais, par son talent et sa passion pour la musique, a su transcender les frontières culturelles et géographiques, laissant derrière lui un héritage musical immortel.

Le décès de Félix Sabal Lecco laisse un vide immense dans le cœur de ses fans et de ses collègues musiciens à travers le monde. Sa contribution exceptionnelle à l'art et à la culture restera gravée dans les mémoires pour les générations à venir.

La nouvelle de son départ prématuré a été confirmée par les médias, laissant un sentiment de tristesse et de deuil dans le monde de la musique. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu le privilège de croiser son chemin.

Félix Sabal Lecco, par sa musique, continuera d'inspirer et de toucher les cœurs, même au-delà de sa vie terrestre. Puissent ses rythmes résonner éternellement dans nos âmes, témoignant de son héritage musical et de son impact indélébile sur le monde de la musique.