Visa pour la France : Les Camerounais Face à des Refus Massifs et Abusifs :: CAMEROON

Depuis plusieurs mois, les demandeurs de visa pour la France au Cameroun se heurtent à une vague de refus qui frôle l’abus. Selon des témoignages recueillis à Yaoundé, plus de 80% des demandes de visa sont refusées, et ce malgré des dossiers bien constitués et présentant toutes les garanties nécessaires. Cette situation est perçue comme alarmante et injuste par les nombreux requérants qui estiment que leurs dossiers ne sont même pas étudiés correctement par les services de visas de l’ambassade de France.

Une Chef de Service Controversée

Depuis l’arrivée de Madame LADOGA Christine en tant que Chef de Service de Visa à la Section Consulaire de l’Ambassade de France à Yaoundé, les refus de visa sont devenus quasi-systématiques. "Nous avons l’impression que nos dossiers ne sont même pas instruits," déplore un commerçant sous anonymat. "Nous fournissons toutes les pièces demandées et toutes les garanties exigées par la procédure de demande de visa, mais à la fin, nous sommes surpris par des refus de visa."

Des Témoignages Accablants

Un fonctionnaire, également sous anonymat, partage une expérience similaire : "Je suis fonctionnaire. J’ai déposé ma demande de visa pour séjourner en France pendant ma période de congés. Grande a été ma surprise de constater que le visa m’a été refusé malgré que j’aie fourni tous les documents exigés et un relevé bancaire bien fourni. J’ai vraiment l’impression que l’ambassade de France au Cameroun est là seulement pour collecter les 52.000 FCFA de frais de visa sans véritablement instruire les dossiers."

Des Augmentations de Frais Injustifiées

À Douala, la situation est encore plus complexe avec la difficulté d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de visa. En outre, les frais de visa ont augmenté, passant de 52.000 FCFA à 59.000 FCFA depuis le 11 juin. Malgré cette hausse des frais, les refus de visa continuent de croître, ce qui renforce le sentiment d’injustice parmi les demandeurs.

Un Changement de Politique Décevant

L’ambassadeur de France au Cameroun, le Général Thierry Marchand, avait pourtant annoncé lors de sa prise de fonction en 2022 une volonté de traiter les demandes de visa avec diligence et d’augmenter la délivrance de visas aux ressortissants camerounais dont les dossiers sont conformes et présentent toutes les garanties contre l’immigration clandestine. Si cette promesse semblait se concrétiser en 2022 et 2023, force est de constater que depuis quelques mois, les refus de visa sont massifs et semblent arbitraires malgré les sommes considérables collectées.

La Colère des Demandeurs de Visa

Les demandeurs de visa pour la France au Cameroun sont de plus en plus frustrés et en colère face à cette situation. Ils accusent l’ambassade de ne pas examiner sérieusement leurs dossiers et de se contenter de percevoir les frais de visa. "Nous ne comprenons pas pourquoi nos demandes sont systématiquement rejetées alors que nous respectons toutes les procédures," s’indigne un autre demandeur.

La situation actuelle concernant les demandes de visa pour la France au Cameroun est préoccupante. Les témoignages de refus abusifs se multiplient, pointant du doigt une gestion problématique au sein de la section consulaire de l’ambassade de France. Les demandeurs appellent à une révision des procédures et à une plus grande transparence dans le traitement des dossiers. L’ambassadeur de France au Cameroun, le Général Thierry Marchand, est également interpellé pour tenir les promesses faites lors de sa prise de fonction et pour garantir un traitement juste et équitable des demandes de visa.