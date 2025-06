Comment UBA Cameroun place la santé oculaire au centre de ses préoccupations RSE :: CAMEROON

UBA-Cameroun et Acha Eye Hospital renforcent leur partenariat en faveur de la santé oculaire. Les consultations ophtalmologiques ouvertes au public visent à aider le personnel d’UBA et ses clients à optimiser leur santé visuelle. Du pain béni pour les bénéficiaires.

Depuis janvier 2025, plus de 600 personnes ont bénéficié de consultations et de contrôles oculaires gratuits dans trois villes du Cameroun, à savoir Yaoundé, Douala et Bamenda. L’initiative s’inscrit en droite ligne de la mise en œuvre des activités de responsabilité sociale des entreprises (RSE) souscrites par United Bank for Africa (UBA) Cameroun, en collaboration avec l'hôpital Acha Eye Hospital. Pour le compte de l’année en cours, c’est un peu plus de 1500 consultations ophtalmologiques qui ont été annoncées par la banque panafricaine. « Si cela continue ainsi, nous allons dépasser les objectifs fixés en début d’année », évoque l’établissement financier.

Un positionnement affirmé par UBA en faveur de la santé oculaire

Le positionnement d'UBA dans le traitement des maladies oculaires se justifie par le fait qu’une campagne de consultation ophtalmologique gratuite est importante à plus d’un titre. Elle participe à la détection précoce des maladies oculaires. De nombreuses affections oculaires, telles que le glaucome ou la cataracte se développent de manière silencieuse et ne présentent des symptômes qu’à un stade avancé. Un diagnostic précoce grâce à des consultations régulières permet de prévenir une perte de vision irréversible, explique la banque. Il y va aussi de l’amélioration de l’accès aux soins oculaires. Dans de nombreuses communautés, notamment les plus défavorisées, les soins ophtalmologiques sont coûteux ou inaccessibles. Les consultations gratuites impulsées par UBA éliminent les barrières financières et logistiques, permettant à un plus grand nombre de personnes de se faire examiner.

Le concept mise également sur la sensibilisation et l’éducation du public. Les campagnes organisées informent le public sur l’importance des examens oculaires réguliers et de la santé visuelle en général, tout encourageant la prévention. L’autre objectif recherché par la banque UBA est la correction des problèmes visuels courants. A ce titre, un grand nombre de personnes souffrent de troubles de la réfraction non diagnostiqués (comme la myopie ou l’hypermétropie). Ces consultations permettent donc d’identifier lesdits problèmes et d’y apporter des solutions simples, comme le port de lunettes correctrices, améliorant ainsi considérablement la qualité de vie.

Les communautés bénéficiaires aux petits soins…

L’autonomisation des communautés n’est pas à négliger. A la banque, l’on est d’avis qu’une bonne vision est essentielle pour apprendre, travailler et accomplir les tâches quotidiennes. En promouvant la santé oculaire, la campagne soutient la productivité, l’éducation et le bien-être de la communauté. Quid de la réduction de la charge sur le système de santé. La prévention et les traitements précoces réduisent le nombre de cas avancés nécessitant des interventions complexes et coûteuses. En résumé, ces campagnes améliorent directement la vie des individus et contribuent aux objectifs plus larges de santé publique.

L’initiative est d’autant plus importante dans la mesure où elle vise à diagnostiquer les affections oculaires à un stade précoce et à intervenir de manière appropriée. « La plupart de nos patients ne souffrent pas de pathologies graves, mais plutôt de troubles de la réfraction, qui peuvent souvent être corrigés simplement avec une paire de lunettes. Ainsi, lors des campagnes de sensibilisation, nous réalisons également des tests de réfraction afin de détecter les personnes ayant besoin de lunettes », relate Aweh Tchounda Fandio, Acha Eye Hospital Outreach Coordinator, Yaoundé. « En fin de journée, nous nous assurons de n’avoir manqué aucun cas de glaucome ou de cas suspect, car la cécité liée à cette maladie est irréversible. Cependant, une détection précoce permet de prévenir la cécité », poursuit notre source.

Un soutien logistique en prime sur toute la chaîne d’intervention

Quant à la nature du soutien apporté par UBA dans le cadre du partenariat qui la lie à Acha Eye Hospital, force est de constater, pour s’en réjouir, que la banque apporte un soutien logistique à l’équipe médicale d’Acha Eye Hospital lors des consultations. L’établissement financier met à disposition un espace d’accueil pour le public et contribue aux efforts de sensibilisation des équipes de terrain d’Acha Eye Hospital, qui visitent des quartiers spécifiques des villes ciblées, pour informer les habitants de la possibilité de bénéficier de consultations gratuites dans une agence.

Pour ce qui est des principales cibles concernées par les dépistages, tout le monde peut venir et bénéficier des consultations gratuites. Elles sont ouvertes au public, martèle UBA. « Pour le moment, les choses évoluent bien sur le terrain. Nous allons, avec les équipes d’Acha Eye Hospital, améliorer la sensibilisation avant chaque campagne afin que davantage de personnes soient informées et puissent bénéficier de ce service gratuit », soutient le Top management de la banque. En outre, les types d'examens auxquels sont soumis les patients comprennent des évaluations de la partie antérieure et postérieure de l'œil, afin de détecter des maladies pouvant entraîner la cécité ou nuire à la capacité des patients à accomplir leurs activités quotidiennes.

