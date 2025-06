CAMEROUN :: De l’art dans la politique : la caric d’Alioum Moussa qui dit tout :: CAMEROON

Je viens de tomber sur l’une des récentes œuvres du plasticien Alioum Moussa. En 30 minutes de création, il a expliqué avec une esthétique, (comique), qui donne à la politique une perspective artistique. A travers un dessin au crayon, il donne à voir et à comprendre un sujet d’actualité brûlante qui prendrait trois heures de débat aux experts, (à la camerounaise), qui écument les plateaux de télévisions.

Comme on dit au quartier, « il a fini avec ». Ici, il s’agit de la fin du commencement. Une création qui laisse libre-cours à la réflexion et à l’analyse sans limite. L’œuvre caricaturale d’Alioum Moussa, parfois réaliste, parfois abstraite, met en lumière un homme : Issa Tchiroma Bakary (ITB). De mauvaises (bonnes) langues disent que Alioum Moussa lui ressemble. Et ce n’est pas faux ou vrai à l’absolu.

Alioum est originaire de Maroua dans la région de l’Extrême-nord ; et lui, de Garoua dans la région du Nord. L’un est une « bête politique » et l’autre s’exprime mieux par l’art. Issa Tchiroma est actuellement à Garoua dans son bastion politique ; Alioum, lui, est à Maroua pour la scénographie d’un projet cinématographique.

Les politiques (pour ou contre ITB) disent qu’il rentre à Garoua à la demande de ses camarades militants. Il veut vite tourner la page. L’homme avance, serein, déchainé en se servant d’un âne ; moyen de transport le plus sûr. Il fait confiance à cet âne qu’aux grosses cylindrées. Sahélien à la naissance, ITB retourne à ses racines ; où l’âne l’a accompagné puiser de l’eau à des kilomètres.

Il salue les siens de la main gauche et de sa main droite, il fait galoper son âne. De sa main gauche, il dit au revoir à ceux avec qui il a passé plusieurs décennies dans le sérail. Il devra désormais se mettre aux côtés du peuple, laissant son bureau modeste et son portefeuille, sans importance, de ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Revenons à Alioum Moussa. Qui ne le connaît pas? Dites-moi je vous dirai qui il est. Alioum Moussa est un plasticien au pinceau affiné et au crayon tranchant. Mais Alioum Moussa c’est surtout un artiste pluriel, mieux, un créateur que quand il pose son regard et son imaginaire dans chaque médium, leur nature se transforme en chef-d’œuvre. Il faut le vivre pour le comprendre ; le comprendre pour mieux vivre. Il est sur les pas de Barthélémy Toguo. Alioum se développe sous ses ailes ; l’intention étant de créer des œuvres où la poésie s’exprime, et où les couleurs et les formes respectent la nature ; au-delà de tout, montrer que la vitalité créative africaine est si puissante.

