Encadrement juridique et droits de l'homme: Au cœur de 02 ouvrages commis par Martine Ahanda Tana

Il s'agit des ouvrages intitulés "Pétrocratie le défi de l'Afrique, hommage à Mouammar Kadhafi" et "l'encadrement juridique des constructions infrastructurelles et la sécurité des personnes" parus aux Éditions Afredit .

Ces deux ouvrages scientifiques et de recherches ont été présentés à la presse ce 27 juin à Yaoundé capitale politique du Cameroun.

Le premier ouvrage rend un vibrant hommage à feu colonel Khadafi, ancien président de la Libye assassiné en 2011, en 5 chapitres, 154 pages .

L'auteure Martine Ahanda Tana présente les biens faits de ce dernier durant son mandat en tant que chef d'État avec en toile de fond "la gestion démocratique du pétrole qui a transformé structurellement la Libye et amélioré les droits socio- économiques , culturels , la situation des couches vulnérables en exploitant démocratiquement les revenus pétroliers".

À travers ce livre l'auteure interpelle les autres Chefs d'État Africains, les Multinationales,la Justice qui ont épousé le modèle démocratique de feu Mouammar Kadhafi.

Quatre solutions ont été néanmoins émises par l'auteure à l'instar d'une gestion rigoureuse des revenus pétroliers, le renforcement du partenariat avec les multinationales qui partagent le même pétrole...

Il faut le préciser, dans cet ouvrage les principales thématiques suivantes ont longuement épilogué sur les enjeux et les défis du secteur pétrolier en Afrique, la politique publique en matière de gestion du secteur pétrolier.

Dans le second ouvrage ,l'Experte en droits de l'Homme dans son travail de recherche pendant 2 ans s'est appesantie sur le lien entre le droit de construction au Cameroun et le droit humain ceci émanant d'un constat fait sur la récurrence des écoulements des immeubles à Yaoundé. Dans sa recherche il s'agissait de voir les textes qui encadrent véritablement et protègent l'individu et la construction au Cameroun ( loi du 13 juillet 2000).

De nombreux facteurs sont liés à l'écroulement de nos immeubles, catastrophes naturelles, les constructions anarchiques ne respectant pas la réglementation et les canaux, l'état du sol, les personnes lambda qui s'autoproclament ingénieur de génie civil: non professionnalisation du secteur.

Dans les colonnes de cet ouvrage de 251 pages , 6 chapitres "l'encadrement juridique des constructions infrastructurelles et la sécurité des personnes" pour l'auteure les bâtiments réalisés dans la zone Anglo-saxon sont plus solides que ceux réalisés dans la zone francophone .

Pour sortir de ce gouffre au delà de la révision des textes qui encadrent la loi sur la construction, il faudrait impérativement organiser des séminaires de recyclages des ingénieurs en génie civile , s'assurer de la formation de ces derniers , formés et sortis des écoles professionnels reconnus et agrémentés par l'État, l'importance de la planification de chaque ville, commune, établissement des règles d'urbanisme.

Enfin de compte, cet ouvrage est une véritable contribution au combat que mène depuis des années l'Ordre des Ingénieurs du Génie Civil au Cameroun.

Soulignons que la dédicace de ces deux œuvres littéraires sera organisée dans les prochains mois, néanmoins les ouvrages sont disponibles aux Éditions Afredit au prix de 10.000f et 15.000f .

À PROPOS DE L'AUTEURE.

Martine Ahanda Tana d'origine camerounaise, est docteure en Droit public de l'université de Bangui , option droit international des droits de l'Homme, magistrate, Experte en droits de l'Homme , diplômée de la Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'Université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin.