CAMEROUN :: Orange Music Legends saison 2 prend son envol :: CAMEROON

La conférence de presse de Orange Cameroun tenue ce 26 juin 2024 présidée par Maxime Petoh Brand Manager, Vincent Pouemi senior Brand Manager,Lauriane Ngameni, Bobby Shaman réalisateur partenaire AGP saison 2 et Hervé Djonfack réalisateur CRTV ont entretenu les hommes de médias sur le déroulement de la saison 2.

Reconnaissant le rôle de la musique dans son univers, Orange Cameroun accompagne les artistes sur tous les plans depuis plus de 20 ans. Ces différents événements soutenus DOMAF, The show by Orange, Freaky Friday, Festival du Sahel, Festi Makossa, Orange Pulse Hip Hop Challenge, des festivals patrimoniaux le Nguon, le Ngondo, le Msem Todjom démontrent à suffisance la valeur que Orange Cameroun donne à la culture du continent Camerounais.

La saison 2 de Orange Music Legends débarque avec un concert géant qui se tient ce 3 juillet 2024 au palais polyvalent des sports de Yaoundé au Cameroun, le ticket d’entrée est gratuit téléchargeable sur l’application Max it disponible sur Google play store. Ce concert est organisé pour le public, se rapprocher et communier avec sa clientèle Orange Cameroun sait le faire.

La saison 2 augmente le volume avec 24 épisodes reparti sur 13 semaines au lieu de 12 épisodes comme par le passé, des jeux et quizz à gagner avec des prix à hauteur de 5 Millions de FCFA, la somme de 10 Million de FCFA pour le duo gagnants et tous les votes se feront désormais via notre super appli Max it

Avec deux chaînes en plus Trace Mboa et Canal 2 International, la CRTV qui est là début la saison 1.

Pour les Légendes de la saison 2, Prince Eyango, Donny Elwood, Grâce Decca, Sally Nyolo, Henri Dikongu associés à la nouvelle génération Rinyu, Mr. Leo, Phil Bill, Tao et Fadil le sorcier.

Orange Cameroun sait toujours sortir du lourd pour son public, en attendant, tout le continent Camerounais est attendu au PAPOSY le 3 juillet 2024 pour le concert géant avec les concert géant le 3 Juillet 2024 au PAPOSY avec les gagnants de la dernière saison et les artistes Orange Music Legends pour lancer la saison 2.