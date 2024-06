CAMEROUN :: Fridolin Nke toujours persona non grata à l'Université de Yaoundé 1 : Le nouveau recteur temporise :: CAMEROON

L'espoir d'une réintégration s'effondre pour Fridolin Nke

Fridolin Nke, enseignant de philosophie à l'Université de Yaoundé 1, avait nourri l'espoir que le départ du Pr Maurice Sosso, l'ancien recteur, entraînerait automatiquement sa réintégration. En effet, il avait été radié de l'université par décision de ce dernier en 2023.

Cependant, les rouages administratifs ne fonctionnent pas toujours comme on l'espère. Après avoir saisi le nouveau recteur, le Pr Rémy Magloire Etoa, Fridolin Nke s'est vu signifier, le 26 juin 2024, qu'il devait attendre la fin des procédures judiciaires en cours avant d'envisager une quelconque réintégration.

Rappel des faits

En juin 2023, suite à la rupture des contrats de travail liant l'Université de Yaoundé 1 à Fridolin Nke, Gaston Ndock Ndock et Damaris Mandob, l'ancien recteur Maurice Sosso avait porté plainte pour "atteinte à l'intégrité de la personne du recteur et d'autres responsables de l'administration", faisant état de "menaces de mort", "injures" et autres.

Fridolin Nke avait toujours nié ces accusations, les qualifiant de "montées de toutes pièces" pour justifier son éviction. Il avait alors saisi le tribunal administratif pour contester sa radiation.

Une situation en suspens

L'attente de la fin des procédures judiciaires pourrait s'avérer longue pour Fridolin Nke. En attendant, il se retrouve dans une situation de limbo professionnel, privé de son poste d'enseignant et sans possibilité d'exercer ailleurs.

Cette affaire met en lumière les complexités et les lenteurs de la justice camerounaise, mais aussi les relations parfois conflictuelles qui peuvent exister au sein des universités.

Vers une issue favorable ?

Malgré les obstacles, Fridolin Nke garde espoir de voir sa situation se régulariser un jour. Il maintient sa version des faits et continue de croire en la justice. Ses soutiens espèrent que le nouveau recteur, le Pr Rémy Magloire Etoa, fera preuve d'ouverture d'esprit et d'impartialité dans ce dossier.

L'avenir dira si Fridolin Nke pourra finalement retrouver son poste à l'Université de Yaoundé 1. Cette affaire est un rappel des défis auxquels sont confrontés les enseignants au Cameroun, mais aussi de l'importance de l'indépendance de la justice et du respect des droits des individus.