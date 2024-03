Cameroun :: Injustice Flagrante : Un Entrepreneur Poursuivi Pour Avoir Loué Sa Voiture :: Cameroon

Dans une affaire qui suscite l'indignation et soulève des questions sur la justice et la responsabilité individuelle, Engwele Ngwele Etienne Jacques, un jeune entrepreneur, se retrouve injustement poursuivi pour complicité de torture. Son crime ? Avoir simplement loué son véhicule à un client, sans aucun soupçon des sinistres desseins qui allaient être commis.

L'affaire prend ses racines dans l'opération d'enlèvement de Martinez Zogo. Engwele Ngwele Etienne Jacques, qui exerce également dans le domaine de la location de voitures, a été arrêté sous le prétexte d'avoir fourni le véhicule utilisé lors de cet enlèvement. Cependant, il est crucial de comprendre les circonstances entourant cette transaction.

Durant l'instruction, Engwele Ngwele Etienne Jacques a plaidé que sa location de véhicules faisait partie de ses activités commerciales habituelles. Il a été contacté par Danwe Justin pour louer un véhicule afin des déplacements de son oncle fraîchement arrivé d'Europe. Engwele Ngwele Etienne Jacques a expliqué qu'il avait émis un reçu pour un paiement correspondant à deux jours de location, conformément à l'accord conclu avec Danwe Justin.

En fournissant des preuves sous forme de reçus de location, Engwele Ngwele Etienne Jacques a clairement démontré son innocence dans cette affaire. Cependant, malgré ces preuves tangibles, il a été inculpé de complicité de torture. C'est une injustice flagrante qui s'apparente à punir un boulanger pour avoir vendu du pain à quelqu'un qui, par la suite, aurait commis un délit.

Ce qui rend cette situation encore plus absurde, c'est que Engwele Ngwele Etienne Jacques est poursuivi pour complicité de torture au même titre que les présumés commanditaires de l'enlèvement, Maxime Eko Eko et Amougou Belinga. Cette équivalence est tout simplement ridicule et démontre les failles béantes dans le système judiciaire.

L'affaire Martinez Zogo est loin d'être close. Elle met en lumière les défaillances du système judiciaire et la nécessité d'une réforme pour assurer une justice équitable pour tous. Il est impératif que la lumière soit faite sur cette affaire et que la vérité prévale, afin que des innocents comme Engwele Ngwele Etienne Jacques ne soient pas sacrifiés sur l'autel de la politique et de l'injustice.