CAMEROUN :: Malimba ouvre ses portes :: CAMEROON

C'est le Dr Taïga , ministre de l’Elevage des Pêches et des Industries animales (Minepia) qui a procédé vendredi, 12 février à l'ouverture officielle de cet espace particulier de restauration situé en plein cœur du quartier Bonapriso à Douala.

Le Cameroun en sa qualité d'Afrique en miniature regorge de beaucoup de richesses tant dans sa faune que dans sa flore. C'est pour mettre l'une de ces richesses en exergue, que Lotin Elessa Louis Deschamps le Président directeur général (Pdg) des entreprises Lothe consulting product of sea, a décidé de valoriser les produits de mer locaux a travers le concept Malimba.

Malimba qui est le deuxième produit de cette holding, se positionne dans le marché de la restauration au Cameroun et dans la ville qui sied le mieux a ce type d'initiative (Douala), pour résoudre le problème de la clientèle des entreprises qui consiste à ramener auprès des camerounais des produits de qualité élaborés dans des conditions d'hygiène impeccables, respectant la chaîne de froid et issue des eaux maritimes et fluviales du Cameroun.

Le concept Malimba qui a été présenté lors de son ouverture officielle ce vendredi 12 février 2021 à l'occasion de son ouverture officielle se décline en deux services :Une poissonnerie pour des clients qui souhaitent acheter et emporter des produits de mer dans leurs domiciles respectifs et une table d'affaires car derriere le concept Malimba il ya un palace . Cette table d'affaires qu'on appelle communément restaurant est un lieu où se dégustent uniquement des produits frais de mer issues des eaux fluviales et maritimes camerounaises.

La brillante présentation du concept Malimba par son Pdg devant le ministre Taïga, lors de l'ouverture officielle de cet espace lui a valu une nomination séance tenante, au poste de conseiller en stratégie du ministre de l'élevage des pêches et de l'industrie animale (Minepia). Le ministre a salué cet autre concept qui valorise le Made in Cameroon.