Une convention de partenariat a été signée entre Les Cimenteries du Cameroun et Yup Cameroun. Désormais, l’application MyCimencam se dote d’un nouveau mode de paiement : Yup le porte-monnaie de la Société Générale. Une plus value dans la vente du ciment.

Terminées les longues files d’attente devant les guichets de Cimencam pour ses clients de plus en plus nombreux. Finis les longs voyages vers les points de vente du ciment. Désormais, on peut commander, payer et se faire livrer le ciment sans se déplacer. Comment ? A travers cette convention, Cimencam devient un partenaire de Yup Cameroun. C'est-à-dire que ses clients pourront via l’application MyCimencam acheter du ciment quelle que soit leur localisation géographique et leur pouvoir d’achat.

Ceci est rendu possible grâce à la conjugaison de deux plateformes. L’application MyCimencam qui est un portail de vente en ligne du ciment. Il permet l’enregistrement des commandes, le suivi et la livraison en temps réel et la gestion des réclamations des clients. Yup Cameroun qui appartient à la Société Générale est un porte monnaie électronique qui permet d’effectuer à partir de son téléphone portable des opérations de transfert, dépôt ou retrait d’argent.

La convention de partenariat signée le 10 Février 2021 entre les deux parties permet la mise en service du paiement en ligne via Yup sur le portail MyCimencam. Cela veut dire en clair que cimencam s’enrichie d’un nouveau mode de paiement de ciment, simple, rapide, tracable et efficace. Pour bénéficier de cette méthode moderne de transaction, tout client Cimencam doit avoir un compte sur la plateforme MyCimencam et un compte Yup. Les modalités d’achat sont simples : Créer un compte à partir de l’application MyCimencam, sélectionnez le produit à commander, précisez la quantité en tonnes ou en sacs, précisez si vous souhaitez être livré ou pas, saisissez le numéro de telephone ayant votre compte Yup et confirmez la transaction.

Un an après la mise de la plateforme MyCimencam, la convention de partenariat vient apporter une plus value dans la vente du ciment. Toute chose qui fait dire à Benoit Galichet Dg Cimencam que « la digitalisation des activités Cimencam est un pilier pour le développement du Cameroun »