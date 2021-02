CAMEROUN :: Une chasse à l’homme fait trois morts à Edéa :: CAMEROON

Une bande de quatre malfrats munis d’armes à feu a été prise en chasse par des éléments des forces de l’ordre ce vendredi 12 février à Edéa. Selon des informations obtenues par CT, le gang venait de sévir dans la cité balnéaire de Kribi, y perpétrant un braquage dans un dépôt Guinness.

Le quatuor de bandits, une fois le forfait accompli, a pris la direction d’Edéa à bord d’un véhicule de couleur blanche. Mais l’alerte ayant été donnée, les forces de maintien de l’ordre se sont mises aux trousses des braqueurs. Une course poursuite s’engage, et des coups de feu seront échangés.

Au niveau du lieudit « Carrefour Kribi », le véhicule des braqueurs en percute un autre, celui du directeur adjoint de l’Iric, le Pr Stéphane Ngwanza. Les bandits sortent de leur voiture désormais immobilisée, et essaient de disparaître à pied dans la brousse environnante. Non sans continuer de tirer à tout va. Malheureusement, ils vont faire trois morts ici : un moto-taximan, le passager qu’il transportait, et une jeune fille qui rentrait de l’école.

Finalement, les forces de l’ordre vont mettre la main sur le membre du gang qui conduisait le véhicule. Il avait été blessé pendant les échanges de tirs, et c’est à ses traces de sang qu’il a été retrouvé. Aux dernières nouvelles, ses trois complices restent activement recherchés.