CAMEROUN :: Un navire porte-conteneurs au port de Kribi :: CAMEROON

Le navire porte-conteneurs Cma Cgm Kribi est arrivé au port de Kribi samedi 6 Février 2021. Cet équipement haut de gamme a été accueilli par le groupe Kribi terminal conteneurs. Adapté aux Port en eau profonde, il vient apporter une plus value sur la place portuaire.

Construit en 2014, il porte symboliquement le nom de baptême KRIBI. Il est long de 255 mètres pour une capacité de 5466 Equivalent Vingt Pieds(EVP). L’escale de cette mastodonte des conteneurs sur les quais de KCT permet le renforcement du service hebdomadaire (WAX) entre l’Asie et la Côte Ouest Africaine opéré par la compagnie maritime CMA CGM depuis le mois d’octobre2020. Aussi, La présence des plus grands armateurs mondiaux et la mise sur pied de nouveaux services par les lignes maritimes, à l’instar de la liaison directe vers l’Asie, permettent au terminal à conteneurs du Port de Kribi de renforcer sa vocation d’opérateur de référence de la Région Golfe de Guinée.

Pour Eric LAVENU, Directeur général de Kribi Conteneurs Terminal, «Kribi est le premier port touché en direct et sans transbordement en sortie de Singapour, avec un transit time compétitif de 33 jours depuis Shanghai, 32 jours depuis Ningbo et 28 jours depuis Nansha. Grâce à cette desserte, les clients et partenaires de KCT bénéficient d’une offre variée de solutions multimodales vers Douala, le Nord Cameroun, le Tchad et la République Centrafricaine.»

A titre de rappel, au 31 décembre 2020, Kribi conteneurs Terminal (KCT) a manutentionné un volume global annuel de 239.871 EVP contre 153 491 EVP en 2019, soit un taux de progression de 56,27 %.

A PROPOS DE KRIBI CONTENEURS TERMINAL

Constitué d’un groupe d’actionnaires camerounais, de Bolloré, de CMA CGM,de CHEC, le consortium Kribi Conteneurs Terminal est le concessionnaire du terminal à conteneurs du port en eau profonde de Kribi. KCT offre à la chaîne logistique camerounaise une infrastructure moderne, adaptée à la nouvelle génération de navires transocéaniques, dont des quais de 350 mètres pouvant accueillir des navires ayant une capacité allant jusqu’à 11 000 EVP. Les Infrastructures et les équipements sont conformes aux meilleurs standards internationaux. Véritable porte d’entrée sur le Cameroun et ses pays de l’hinterland, comme le Tchad ou la République Centrafricaine, ce nouveau terminal est appelé à faciliter l’essor du commerce régional et accélérer la croissance économique du pays. Kribi Conteneurs Terminal souhaite également se positionner comme un hub de transbordement.