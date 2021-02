Hommages des associations combattantes camerounaises de Belgique à Claude Bernard TIANI :: BELGIUM

La mort vient de nous arracher un digne fils exemplaire.

C'est avec douleur que nous avons appris le décès, le samedi 06 février 2021 à Paris, du combattant, Claude Bernard TIANI

Il a passé l'arme à gauche à l’âge de 64 ans, laissant ainsi à son actif les plus belles pages de l'histoire africaine et surtout son combat pour l’instauration de la démocratie dans la société camerounaise.

Claude Bernard TIANI TCHANGA était d'une discrétion naturelle qui ne permettait pas d'en savoir plus sur lui .

Bercée dès sa tendre enfance par les idéaux de la démocratie, la paix, le progrès, il a su transposer ces qualités à tous ceux ou celles qui l'ont côtoyé

En cette douloureuse circonstance,nous, asbl CEBAPH (Cercle Belgo-Africain Pour la promotion Humaine), ASI (Action Solidaire Internationale), le CEBAPH (Cercle Belgo-Africain Pour la Promotion Humaine), le CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora), la Fondation MOUMIE, Action Solidaire Pour Marafa (ASMA),le CNI ( Collectif national contre l'impunité au Cameroun),le Mouvement de février 2008 au Cameroun, lui rendons un vibrant hommage à l’illustre disparu et témoignons de notre sympathie en ce moment douloureux à sa grande famille biologique et politique

Nous nous joignons à sa famille et ses proches pour leur adresser ce message de douleur et de compassion.

Claude Bernard TIANI TCHANGA, que la terre de nos ancêtres te soit légère.

Fait à Bruxelles le 07/02/2021

- Gisèle EMEGUE, pour ASI (Action Solidaire Internationale)

- Hugues SEUMO, pour le CEBAPH (Cercle Belgo-Africain Pour la Promotion Humaine),

- Ophilia BIH, pour le CODE ( Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora),

- Elie KADJI pour la Fondation MOUMIE,

- Fabrice NJAYOU, pour Action Solidaire Pour Marafa (ASMA),

- Marcel TCHANGUE, pour le CNI ( Collectif National contre l'Impunité au Cameroun),

- Oscar WAFFO, pour le Mouvement de février 2008 au Cameroun