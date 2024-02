Cameroun :: Mise Au Point Relative À L’association Du Mpdr À Quelconque Coalition :: Cameroon

Nous avons découvert avec un certain étonnement dans les réseaux sociaux, des informations reprises par divers autres médias, associant le Mouvement Populaire pour le dialogue et la réconciliation (MPDR), à une coalition des partis politiques, sans autre précision ni indication, et surtout sans aucun élément matériel de nature à attester de la véracité de cette allégation. Une coalition n’existe que par un cadre signé, plus des objectifs.

Aussi, nous tenons à démentir cette information, et rappelons ce qui suit :

1 – Le Président du MPDR a reçu en sa résidence, plusieurs leaders de partis, de mouvements associatifs et des leaders d’opinion de divers horizons ainsi que de divers statuts. Ces visites procèdent d’échanges conviviaux pour réfléchir sur des thématiques divers mutuellement enrichissants.

2 – Certains leaders de partis ont occasionnellement évoqué la problématique des coalitions, ce que nous avons toujours encourager tant que le but reste de rassembler, de travailler ensemble et de mutualiser les intelligences pour le dialogue, la tolérance, la réconciliation et la paix.

3 – Jamais le MPDR, ni par son président et encore moins par quelques instances déconcentrées, n’a donné son accord pour inscrire le parti dans une quelconque coalition. Une telle décision stratégique relève de conditionnalités à définir de façon consensuelle, d’abord par les organes du parti, ensuite entre les partis désireux de s’engager.

4 – Nous demeurons reconnaissants envers les partis politiques qui nous sollicitent pour des échanges de toute nature, et leur réitérons notre disponibilité à continuer de contribuer efficacement au règne du dialogue, de la convivialité. Nous partageons sans exclusive une vision du sentiment national fort, humble, honnête et dépouillé de toute haine ainsi que de toute violence, avec tous ceux qui nourrissent la même philosophie.

5 – Si le besoin s’impose, le MPDR se joindra à tout groupe dont la démarche restera dans la prospective honnête de la construction de notre pays et non de sa destruction, de l’union et non de la division, de l’humilité et non dans l’ostentation. La question sera alors soumise à l’examen et à l’arbitrage des instances appropriées du parti.

6 – Le MPDR estime que les préoccupations majeures actuellement sont d’abord sociales, la vie au quotidien des familles, leurs souffrances et leurs craintes des lendemains, et non la quête d’un messie pour aller prendre le pouvoir au ciel./.

Yaoundé, le 20 Février 2024

Le président, Médiateur universel

SHANDA TONME