Deux magistrats camerounais au cœur d'un scandale à la Ccja d'Abidjan :: CAMEROON

Esther Moutngui Ikoue juge à la cour commune de justice et d'arbitrage (Ccja) et le magistrat eyike vieux ont publié ce jour dans les réseaux sociaux le projet de l'arrêt non encore signé par le greffier et le président de la troisième chambre de cette instance. Il s'agit du jugement rendu le 28 janvier 2021 relatif à l'affaire port autonome de Douala contre APMT terminal et Bolloré et dans lequel , la ccja s'est déclarée compétente de connaître de ce différend, dessaisissant ainsi le tribunal administratif du littoral du dossier pour incompétence.

Cet acte irresponsables des magistrats camerounais pourtant expérimentés qui discrédite cette juridiction réputée sérieuse a pour fondement offusquer la cour qui ne décolère pas depuis ce matin.

En effet selon le greffier, la seule personne à avoir pris connaissance du document avant la signature est la juge Esther Moutngui ikoue. Celle-ci lui a demandé de lui faire lire le décision pour son information. La juge en a profité pour la filmer et l'envoyer à son collègue eyiké vieux. Ce dernier l'a ensuite publié dans le forum Whatsapp ''CONJALAND'' qu'anime DR Sadjio Ousmanou et qui regroupe les juristes africains.