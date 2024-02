Cameroun :: Me Tchoungang Se Retire : Nouveau Tournant Dans L'affaire Bruno Bidjang :: Cameroon

L'affaire de l'arrestation du journaliste de VISION 4, Bruno Bidjang, prend un nouveau tournant alors que son avocat, Me Tchoungang, décide de se désolidariser de son client.

Mercredi dernier, Bruno Bidjang a été appréhendé sans convocation préalable, suite à ses propos sur l'augmentation du prix du carburant. Son avocat, Me Tchoungang, l'a assisté lors de son audition, qui portait sur son émission "Décryptage" à VISION 4, où il avait invité le député Cabral LIBI et appelé les Camerounais à exprimer leur indignation.

Les accusations portées contre Bruno Bidjang comprennent l'incitation au soulèvement, l'atteinte à la sûreté de l'État et l'incitation à l'insurrection. Hier jeudi, Bidjang a été présenté devant le commissaire du gouvernement, BELINGA CERLIN, qui l'a renvoyé au SED pour complément d'enquête.

Cependant, un développement surprenant est survenu alors que Me Tchoungang s'est également retiré du dossier à la demande de Jean Pierre AMOUGOU BELINGA. Le patron de VISION 4 a officiellement désavoué Bruno Bidjang, affirmant son attachement aux institutions de la république et refusant toute association avec cette affaire.

Pendant ce temps, des personnalités telles que Haman Mana, Jean Michel Nintcheu, et Maximilienne NGO Mbe du REDHAC, ainsi que des hommes politiques et des journalistes, appellent à la libération de Bruno Bidjang. La situation continue d'évoluer alors que l'affaire suscite l'indignation et la demande de justice.