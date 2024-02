Côte D'ivoire :: Solidarité Africaine : Le Parti De Laurent Gbagbo Apporte Son Soutien Aux Peuples Du Sahel :: Cote D'ivoire

Le Parti des Peuples Africains-Côte d'Ivoire, dirigé par le professeur Sébastien Dano Djédjé, a récemment exprimé son soutien sans équivoque aux peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger, confrontés depuis plus d'une décennie à des menaces existentielles. Dans une déclaration rendue publique à Abidjan le 4 février, le parti a affirmé sa solidarité « pleine et entière » envers ces nations et a exprimé son appui à toutes les mesures, tant internes qu'externes, jugées nécessaires par les autorités de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) pour mettre fin à leurs souffrances.

Cette déclaration intervient dans un contexte où les trois pays membres de l'Alliance des Etats du Sahel ont annoncé leur retrait de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) le 28 janvier dernier, les accusant d'être sous influence étrangère et de trahir les idéaux d'intégration régionale.

Le PPA-CI et son Président, Laurent Gbagbo, expriment leur regret face à la crise de confiance qui s'est installée entre la CEDEAO et ces trois pays, qui a abouti à l'éclatement de l'organisation. Ils appellent les dirigeants, la classe politique et les organisations de la société civile de la sous-région à tirer les leçons de cette situation et à réfléchir à un nouveau cadre institutionnel et légal pour une intégration régionale qui réponde aux aspirations des peuples.

Il est à noter que depuis le début de la crise, Laurent Gbagbo s'est opposé au projet d'intervention militaire contre le Niger pour rétablir le Président Mohamed Bazoum dans ses fonctions, malgré les liens d'amitié de son parti avec celui du Président socialiste renversé le 26 juillet.

Dans un contexte régional tendu, marqué par des bouleversements politiques et des tensions croissantes, le soutien du Parti des Peuples Africains-Côte d'Ivoire aux peuples du Sahel témoigne de sa volonté de promouvoir la solidarité et l'unité africaines dans la recherche de solutions durables aux défis auxquels la région est confrontée.