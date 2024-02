Cameroun :: Explosion D'une Bouteille De Gaz À Douala : 18 Étudiants Brûlés, Dont Certains Grièvement :: Cameroon

Un tragique incident a ébranlé la communauté étudiante à Douala, alors qu'une explosion de gaz a secoué un établissement privé de formation hôtelière à Ndogbong, quartier situé au Nord-Est de la ville.

Le mercredi 07 février 2024, en fin d'après-midi, une détonation retentissante a déchiré le calme des locaux de cet établissement, alors que les étudiants s'affairaient à préparer un événement gastronomique.

Malheureusement, cette explosion a déclenché un incendie qui a gravement blessé 18 étudiants, dont certains ont été touchés de manière critique.

Les équipes de secours ont rapidement été dépêchées sur les lieux, et les victimes ont été transportées en urgence au service de réanimation de l'hôpital général de Douala.

Selon les informations communiquées par la direction de l'établissement hospitalier, parmi les 18 étudiants blessés, 12 femmes et 6 hommes, âgés de 16 à 30 ans, ont été admis. Les blessures varient en gravité, allant de cas légers nécessitant des soins minimes à des brûlures graves couvrant entre 25% et 60% de la surface du corps. De plus, un étudiant a été affecté par l'inhalation de fumée, ce qui ajoute à la préoccupation générale.

L'hôpital général de Douala a mis en place une surveillance constante pour assurer la meilleure prise en charge possible des victimes, démontrant ainsi son engagement envers le bien-être et la santé de ses patients.

Face à cet afflux soudain de blessés, l'établissement hospitalier a activé son dispositif de gestion des urgences, connu sous le nom de "plan blanc". Ce plan permet de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour garantir une prise en charge optimale des sinistrés, démontrant ainsi la préparation et la réactivité des équipes médicales en cas de crise.

Cet incident rappelle l'importance cruciale de la sécurité dans les établissements d'enseignement, et souligne la nécessité d'une vigilance accrue lors de l'utilisation de matériels potentiellement dangereux, telles que les bouteilles de gaz.

Les autorités locales ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'explosion, dans l'espoir de prévenir de futurs accidents similaires et d'assurer la sécurité de tous les citoyens.