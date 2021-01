CAMEROUN :: Visite du Ministre de la Santé Publique dans les formations sanitaires de la Haute Sanaga :: CAMEROON

Le Dr. Manaouda Malachie s’est rendu ce 27 janvier 2021 dans quelques formations sanitaires du département de la Haute Sanaga pour y apprécier les conditions de travail des personnels soignants et la qualité des soins offerts aux populations.

A l’hôpital de district de Nanga Eboko, le Ministre accompagné du Secrétaire d’Etat à la Santé Publique ont visité le laboratoire, le bloc opératoire où des déficits en lits, en appareil d’anesthésie, de biochimie et de bactériologie ont été relevés. Lors de l’échange avec le personnel soignant au sujet des conditions de travail, le directeur de cette formation sanitaire, Dr. IDRISSOU Bouba, va regretter l’absence d'une ambulance pour le transport des malades provenant, pour la grande majorité, des villages environnants. Le Dr. MANAOUDA Malachie a également tenu à écouter le témoignage des patients sur l’accueil et la prise en charge qui leur sont réservées dans cet hôpital.

Dans la foulée, une future maman arrivée auparavant dans un état d’inquiétude, a rassuré qu’elle se portait beaucoup mieux.

Au Centre Médical d’Arrondissement de Minta, le Ministre et sa suite vont effectuer le tour des services de cette structure hospitalière pour se rendre compte des difficultés de ce Centre. En plus des préoccupations liées à l’accès à l’électricité et à l’eau potable, les problèmes d’équipements, de fonctionnement des appareils et de transport pour les opérations de descente sur le terrain ont été présentés par le Dr. NGAMELOUKOU Daniel, Directeur du Centre Médical d’Arrondissement de Minta. Séance tenante, le Ministre a recommandé que dès le lendemain, ledit Centre soit doté d’un microscope de laboratoire et que la table d’accouchement soit remplacée.

Pour les formations sanitaires visitées, le Ministre de la Santé Publique a demandé qu’un plan d’affectation de personnel soit élaboré d’ici à lundi prochain.

Par ailleurs, il a instruit ses collaborateurs de déployer une équipe d’ingénieurs dans ces formations sanitaires afin d’évaluer le niveau de dégradation des infrastructures assorties de propositions concrètes de rénovation.