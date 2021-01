CAMEROUN :: Un employé d'Hysacam assassiné à Bamenda :: CAMEROON

La nuit du 19 janvier dernier a été fatale pour un jeune employé de la société d’Hygiène et de salubrité du Cameroun (Hysacam), dans la région du Nord-Ouest. Alors qu’il se trouvait dans une buvette de la place à Bamenda en train de consommer une bière, l’infortuné dont l’identité n’a pas été dévoilée, a été enlevé par des hommes armés non identifiés qui vont par la suite lui tirer dessus.

Interné et mis sous soins intensifs dans un hôpital pour ses multiples blessures graves, il a malheureusement rendu l'âme le lendemain [20 janvier], plongeant ainsi sa famille, ses collègues, amis et proches, dans la consternation et la désolation.