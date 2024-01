Cameroun :: Le Pr Shanda Tonme Saisit Mafany Mussongue Contre Elimbi Lobe, Un Fossoyeur Du Vivre Ensemble :: Cameroon

Le 24 janvier dernier, Camer.be publiait une correspondance du Pr Shanda Tonme, dans laquelle il annonçait une plainte contre Elimbi Lobe, devant le Conseil national de la Communication. Selon lui, Elimbi Lobe "que l’on croyait assagi, démontre une fougue presque maladive sur les plateaux de télévision, dans des attaques virulentes, gratuites et de toute évidence très loin des idéaux de paix, de dialogue et de vivre ensemble...

Le président, médiateur universel vient aussi de saisir le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme.

L'intégralité en dessous

"Monsieur le Président de la Commission nationale pour la promotion du biliguisme et du multiculturalisme

Objet : MESURES CONCRETES CONTRE UN FOSSOYEUR DU VIVRE ENSEMBLE. TRANSMISSION DE LA PLAINTE CONTRE ELIMBI LOBE . REACTION URGENTE ATTENDUE DE LA COMMISSION

Monsieur le Président,

Je m’empresse de vous faire prendre connaissance de la PLAINTE jointe en annexe, que j’ai formulée contre monsieur ELIMBI LOBE dont les dérives contraires à notre volonté de vivre ensemble n’est plus à démontrer.

J’attends avec impatience, votre réaction ainsi que des mesures éventuelles, pour tranquilliser l’opinion. Il ne s’agit pas que des BAMILEKES devenus les jouets d’un citoyen irresponsable et certainement égaré qui a besoin d’être redressé au plus vite. IL s’agit profondément d’une criminalité nationale, que chaque patriote épris de paix, de dialogue et de tolérance doit se sentir concerné pour combattre.

Très hautes considération./."