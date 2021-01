CAMEROUN :: Réaction du MPDR sur la décision de la TASS concernant la Fecafoot :: CAMEROON

Nous publions ce jour l'intégralité de la déclaration du MPDR relative à la décision du Tribunal Arbitral du Sport annulant l’élection du président de la Fédération Camerounaise de Football

Les actes hostiles visant à troubler voire à compromettre la stabilité des nations, d’une institution ainsi que des personnes de toute nature, n’ont nullement besoin de grands fusils ni de blessures saignantes. Ces actes procèdent le plus souvent, de calculs opportunistes et diaboliques pour saper le moral, détruire la quiétude d’un événement, jeter le doute et la suspicion sur une autorité. Tout concoure finalement à alerter et manipuler les opinions.

Depuis plus d’une semaine, notre pays, le Cameroun, accueille des délégations de plusieurs pays, pour une grande fête sportive qui va très certainement mobiliser l’attention du monde durant une dizaine de jours. La fête, cette fête, mettant en compétition des jeunes footballeurs qui évoluent sur le continent africain, commence ce jour 16 Janvier 2021.

Mais très curieusement, voici qu’à la veille, c’est-à-dire le 15 Janvier 2021, en début d’après-midi, les réseaux sociaux ont été envahis par une malicieuses décision d’un organisme supranational dénommée TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT. La substance de ce qui est une sorte de sentence, annule la dernière élection à la tête de la FECAFOOT.

Le MPDR qui n’est pas adepte de la langue de bois, tout en restant respectueux de la qualité, du statut, des règles internes et des procédures de cet organisme, et sans préjuger du fond, condamne fermement le procédé qui n’honore pas ses instrumentaires locaux et étrangers. /.

Yaoundé, le 16 Janvier 2021

Le Président, Médiateur Universel

SHANDA TONME