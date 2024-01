Félicité Esther Zeifman:"L’examen Au Barreau Du Cameroun Doit Se Tenir Dans Le Respect Des Textes " :: Cameroon

Cinquante mille francs CFA et des parrainages de cabinets d’avocat pour désormais candidater à l’ examen du barreau camerounais, telle est succinctement résumée, la pomme de discorde entre Eric Mbah, Président du Conseil de l’Ordre des avocats du Cameroun et Me Félicité Esther Zeifman et bien d’autres.

Connue pour ne pas avoir sa langue dans la poche, pour ainsi reprendre un dicton populaire, Me Félicité Esther Zeifman a donné sans fioriture, les raisons de son opposition à une attitude incompréhensible du barreau camerounais qui veut se substituer au Ministère de la Justice, seule légalement autorisé à organiser l’examen d’entrée au barreau du Cameroun, dans les conditions fixées par le décret y afférent de 1991.

Nous vous proposons de l’ écouter dans l’ interview qu’elle nous a accordée à ce sujet.