Concertations De La Sfi Avec Le Secteur Privé



Le mercredi 17 janvier 2024, Monsieur Achille BASSILEKIN III, Ministre des PME, de I'Economie Sociale et de I'Artisanat, a ouverL à l'Hôtel Akwa palace à Douala les travaux relatifs à la Journée du Secteur Privé organisée par la Société Financière Internationale (IFC Day), en présence du Vice-président de I'IFC pour la région Afrique, Monsieur Seigio PIMENTA, du co-président par intérim du Groupement des Entreprises du Cameroun (GECAM), Monsieur Célestin TAWAMBA et de plusieurs dirigeants d'entreprises représentants le secteur privé camerounais.

Il convient de souligner que c'est la premère fois que la SFI organise une telle activité en Afrique centrale. La visite de travail de Mr, Pimenta se tient à la àemande du Gouvernertent camerounais, qui avait été formulée en marge des assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods qui se sont déroulées à Marrakech (Maroc) en octobre 2023. La rencontre avec le secteur privé national avait pour objectif de :

- mieux informer les parties prenantes sur I'ensemble des produits et outils utilisés par IFC pour appuyer le secteur privé au Cameroun ;

- identifier avec les parties prenantes les opportunités d'investissement (et les contraintes) existant dans les secteurs clés du développement du numérique, des infrastructures ed de I'agro-industrie ;

- évaluer et formuler avec les parties prenantes une feuille de route des actions nécessaires pour débloquer les investissements dans les secteurs clés du développement du numérique, des infrastructures et de I'agro-industrie.

Dans son propos, Monsieur PIMENTA a fait le point des actions qui sont menées par I’IFC en vue de soutenir le secteur privé camerounais, lesquelles d'élèvent à une enveloppe financière actuelle de 240 millions de dollars US et, au regard du potentiel du Cameroun et des beseins exprimés par ce dernier, a promis que I'IFC doubler:ait son engagement financier au Cameroun dans les prochaines années. Le co-président par: intérim du GECAM, pour sa part, a invité IFC à mieux adapter ses financements aux besoins du secteur privé camerounais, majoritairement dominé par les PME.

Le Ministre des PME, de l'Economie Sociale de l,Artisanat, dans son intervention , a salué la collaboration qui existe entre le Gouvernement camerounais et I'IFC. Il a relevé quel les travaux de Douala font suite à la cérémonie de présentation du Diagnostic du secteur privé qui avait été présenté par I'IFC en décembre 2022. Aussi a-t-il rappelé quelques mesüres phares qui ont été prises par le Gouvernement afin de mettre en œuvre les recommandations qui avaient découlé du diagnostic de I’IFC. Il a enfin exprimé le vœu que l'ensemble des parties prenantes poursuivent la concertation afin de veiller à ce que ies financements proposés par I'IFC cadrent avec les besoins du tissu économique camerounais.

Les travaux qui ont suivi ont porté respectivement sur la présentation de la stratégie et les ambitions de I’IFC au Cameroun, par Madame Dahlia Khalifa, Directrice Régionale de l’IFC, suivie de trois panels d'experts portant respectivement sur les infrastructures de développement du secteur privé au Cameroun, la diversification dans l'agro-industrie au Cameroun et,enfin,la transformation numérique au Cameroun.

Pour rappel, la Société Financière Internationale (IFC) est l'une des cinq filiales du Groupe de la Banque Mondiale dont l'action est spéciflquement dédiée au financement du secteur privé.