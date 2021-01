CAMEROUN :: CHAN 2021 : Les sécessionnistes font exploser plusieurs véhicules près du stade de Limbe :: CAMEROON

Une forte explosion de plusieurs véhicules, a eu lieu ce jeudi 14 janvier 2021, non loin de Bota Middle Farms, à Limbe, département du Fako, région du Sud-Ouest Cameroun.

L’attentat n’a pas fait morts et a vu plusieurs voitures en flammes. L'acte terroriste a cependant été revendiqué par une branche armée du mouvement sécessionniste anglophone, les « Fako Action Forces". L'explosion a eu lieu dans le périmètre du stade omnisports de Limbe, l'un de ceux qui doivent accueillir les matchs du Championnat des nations de football (CHAN) qui débute le samedi 16 janvier 2021. Mais avant l'explosion de ce que d'aucuns ont appelé bombe de fabrication artisanale, des témoins rapportent que les sécessionnistes ont tenté de mettre le feu au stade de Limbe.

L'attentat a été revendiqué par le gouvernement de l'État fantôme d'Ambazonie qui a rappelé avoir averti la FIFA et la CAF, sur les dangers encourus à vouloir organiser des matches internationaux sur « son » territoire. Une zone de guerre selon le président par intérim de la nation virtuelle d'Ambazonie. " Il n’y aura pas de CHAN 2021 dans le Fako, et nos populations sont averties. Elles ne doivent pas être des victimes. Limbe est un terrain dangereux", a écrit après l'attentat, le président par intérim de la République virtuelle de l’Ambazonie.

Déjà le 06 janvier dernier, celui-ci avait écrit à la FIFA et à la CAF, sur l'impossibilité de tenir le CHAN dans les régions anglophones du Cameroun. "J'attire par cette lettre, votre attention, celle de la FIFA et de la CAF, de toutes les équipes jusqu'ici programmées pour jouer à Limbe, et de tous les téléspectateurs potentiels, que l'ensemble du territoire de l'Ambazonie est une zone de guerre, et n'est accessible pour aucun match international en ce moment", avait écrit le président intérimaire de la République imaginaire de l’Ambazonie.

Pour le moment, Yaoundé n'a pas encore réagi par rapport à l'explosion de plusieurs véhicules de ce matin, dans le périmètre du stade de Limbe qui, doit accueillir une poule du CHAN 2021.