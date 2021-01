CAMEROUN :: On dirait que je suis devenu vieux pour certaines choses… :: CAMEROON

Non seulement je ne bois plus de bières, mais j’ai également arrêté les sorties nocturnes. J’ai aussi arrêté la drague. J’avais préalablement arrêté les selfies. Et je crois sérieusement que je suis naturellement en train de devenir vieux pour certaines choses …

J’ai arrêté avec les selfies

C’est vraiment bizarre ! Car il y a quelques années encore, je me photographiais dans toutes les situations comme le font aujourd’hui Etienne Talla et son compère Dariche Nehdi. Je voulais prouver à mes connaissances que je suis un habitué des grands milieux. Que je suis aussi un habitué des avions confortables. Je voulais aussi montrer que j’étais régulièrement en compagnie d’une jolie camerounaise. Ou alors que je suis l’ami de certaines célébrités.

J’ai arrêté avec les selfies !

Et c’est pour cette raison que dorénavant je me sens vieux, lorsque je vois de jeunes étudiantes qui se photographient à longueur de journées. Je me sens également vieux-jeu, puisque je ne sais même plus correctement manipuler la caméra de mon ordinateur portable. Je n’ai jamais utilisé Tik-Tok, ni SnapChat. Je n’ai jamais diffusé de story sur mon compte Instagram. Je ne parviens même plus à modifier mes propres statuts sur WhatsApp. Je suis devenu incapable de fixer le long bâton que les jeunes accrochent souvent derrière leur smartphone, et qui permet à des blogueurs comme Atome de réaliser des autoportraits avec un angle plongeant vertigineux

Je ne marche plus dans la nuit

C’est parce que j’ai définitivement arrêté avec l’alcool. Mais c’est aussi parce que je suis devenu précautionneux. Car j’ai désormais trop peur des agressions, des braquages, des vols de moto (j’en ai déjà perdues trois), des cambriolages à main armée, etc.

Je ne sors plus vraiment de chez moi à partir de 18h30. Je préfère calmement regarder mes matchs de football à la télévision, ou alors je travaille tranquillement sur mon annuaire DoualaTour. Si par malchance je suis enfermé avec une camerounaise, alors je vais lui faire de bons câlins. Oui, j’ai commencé à comprendre qu’il n’y a rien d’extraordinaire dans la vie du dehors, que ça ne sert à rien de rentrer tous les jours à cinq heures du matin ! Je l’avais longuement pratiqué auparavant, mais dorénavant je suis assez vieux pour continuer avec ce genre de divertissements.

J’ai aussi arrêté avec la drague

Je n’ai pas complètement arrêté, parce qu’il y a toujours quelques cameruineuses qui réussissent encore à me séduire. Mais je ne suis plus un coureur de jupons comme avant. Je ne suis plus un baratineur insatiable. Je ne suis plus un collectionneur de femmes. Même dans mes forums sur internet, je me suis un peu assagi. Même sur Facebook, je me suis calmé. Car dorénavant je suis devenu un observateur, et je ne bondis plus sur tout ce qui brille. J’ai finalement conclu que c’est mieux pour moi d’être apprécié par une et une seule femme.

Je ne regarde plus les séries télévisées

Je parle des séries télévisées mais en réalité cela concerne beaucoup d’autres choses. Comme les concerts par exemple, auxquels je n’assiste plus. Je suis de moins en moins fan de certaines personnalités, ou de certaines idéologies religieuses. D’ailleurs je ne regarde plus que les matchs de football à la télévision. Je ne me rends plus dans les cérémonies de mariage, ni dans les voir-bébé. Bientôt, je prendrai la résolution de ne même plus commémorer mon propre anniversaire !

Je suis déjà assez vieux pour me demander si je suis encore beau, si je me suis bien habillé. J’ai déjà atteint le niveau de maturité ou bien de sénilité si vous voulez, où je vais bientôt finir par me déconnecter de tous mes réseaux sociaux. Et je risque probablement de devenir un vieillard grincheux et ennuyeux, puisque je passe mon temps à critiquer systématiquement certains comportements qui appartiennent à la nouvelle génération…

On dirait que je suis devenu un vieillard pour certaines choses…

On dirait que je suis devenu vieux pour le sexe, car ce n’est plus ma priorité avec les femmes. D’ailleurs je suis moins dérangé lorsqu’on me propose des fantasmes que je refuse de réaliser.

On dirait que je suis devenu vieux pour la maladie ! Pas parce que je suis en bonne santé hein, mais parce que j’apprends à vivre avec les pathologies qui s’agglutinent au fur et à mesure que mon âge augmente. On dirait que je suis devenu très vieux pour le sport. Ça fait longtemps que je n’ai plus couru et pourtant j’étais un excellent footballeur auparavant.

Mais c’est parce que dans la vie de chaque individu, il y aura forcément un moment où tu vas constater que tu es déjà en train de devenir quelqu’un de différent. Il y aura une étape où tu n’auras plus envie de faire les choses pour plaire aux autres. Il y aura certainement un âge où vous ressentirez que vous êtes malheureusement déjà déconnectés. Ou que vous n’avez plus vraiment la capacité de réaliser toutes vos promesses. Et c’est là que vous serez dangereusement devenus vieux pour certaines choses …