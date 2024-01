Cameroun :: C’est La Deuxième Fois Pour Ngando Pickett D’aller À La Can Par Route :: Cameroon

Ngando Pickett, l'homme qui incarne la mascotte des Lions Indomptables du Cameroun, est en train de rejoindre Yamoussoukro par la route.Le mythique animateur de foule n'a pas pu se trouver de sponsor pour accompagner son groupe et lui en Côte d'ivoire

Parti mercredi dernier de Douala, il est arrivé jeudi à Niamounia dans le Mayo Darley,région de l'Adamaoua. Il est annoncé à Kano, puis Lagos au Nigeria ce vendredi.

Malgré le poids de son âge, 72 ans. il a décidé à vaincre les dédalles et les difficultés rencontrées sur les routes pour rejoindre la Côte d'Ivoire, où se déroulera la prestigieuse compétition de football africain. Ce n’est pas une première pour lui.

On se souvient qu’en 2000 lors de la CAN au Ghana, Ngando Pickett avait fait le parcours de Douala jusqu’au Ghana en voiture.

Malgré la vive polémique soulevée sur la toile par certains internautes, le journaliste Frank Fouté invite à la retenue « J’ai vu quelqu’un faire Paris-Abidjan en voiture, et on l’acclamait. Quand c’est Douala – Abidjan, ça suscite la pitié. Why?" "Ce même Ngando était déjà parti à la Can 2000 au Ghana par route. Il connaît bien le chemin… », affirme le journaliste en service à Jeune Afrique.

Pour la suite de son périple, Ngando Picket passera par Kano au Nigéria, Cotonou (Benin) pour finalement arriver en Côte d’Ivoire pour Yamoussoukro. La route est longue pour l’emblématique supporter des Lions Indomptables du Cameroun.

La 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) va se tenir en Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février prochain.