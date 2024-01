Cameroun :: Musique : Nguisa Un Chanteur De Charme Dans Une Discrete Symphonie :: Cameroon

Le Cameroun recèle en son sein des talents qui préfèrent souvent rester discrets, évitant de faire du bruit. C’est le cas de l’artiste NGUISA. Il y a deux ans de cela, J’ai eu l’occasion de découvrir NGUISA grâce à sa chanson intitulée “Nanou”. J’aimais la chanson sans même comprendre ce qui s’y racontait. Nguisa est un chanteur d’origine camerounaise. Ses chansons ne sont pas différentes de celles d’un poète contemporain. j’ai consacré mon temps de repos à les écouter. Quand il me fallait apaiser mon esprit après avoir écrit un beau texte, c’était vers les mélodies de Nanou que je me tournais. Les nuits étaient particulièrement propices à cette écoute, souvent entre minuit et quatre heures du matin. Temps de la nuit consacré à l’écriture. Cette chanson m’accompagnait et je peux même dire qu’elle a été la muse de mon livre “Le Retour du Roi Douala Manga Bell”, qui a reçu le prix du meilleur écrivain de la diaspora décerné par la Communauté Urbaine de Yaoundé et le Ministère de la Culture du Cameroun.

Je ne connaissais pas NGUISA personnellement, mais ses chansons étaient devenues une part essentielle de ma vie. Pour éviter de m’ennuyer, je l’avais même ajouté à mes favoris en ligne. Cependant, un jour, ma base de données fut attaquée et je perdis toute trace de lui. Je cherchai désespérément la chanson sur internet, mais en vain. Un jour, mon grand frère Roncs en visite à Paris m’a parlé d’un chanteur qu’il se devait de rencontrer avant son retour. Il avait une adresse et nous nous sommes retrouvés en compagnie de mon chanteur préféré. La chance m’a souri, j’ai pu rencontrer cet artiste que j’admirais et même dialoguer avec lui. Quel bonheur pour un fan ! Je suis retourné à la chanson qui m’avait enveloppé, Nanou. Dans cette chanson, Tout commence à la Gare du Nord, et le choix du lieu pour le clip n’était pas anodin.

Dans le clip, il était parfois difficile de reconnaître le chanteur principal, car un personnage au charisme exceptionnel prenait souvent le devant de la scène avec sa barbe bien fournie. Cependant, l’ambiance était conviviale, sous un ciel ensoleillé, ils ont partagé un après-midi magique où la joie rayonnait sur leurs visages. Deux stars de la musique étaient à leurs côtés pour accompagner cette journée spéciale. Puis, le décor a changé pour les emmener dans un lieu privé, où de jeunes femmes naturellement vêtues rayonnaient d’une sensualité lumineuse qui éveillait les sens. Chaque note de ta musique, chaque strophe de ta chanson, faisait naître un tableau vivant. L’artiste du décor chantait “Nanou” en l’honneur des femmes, comme un bouquet de beauté à la floraison éclatante. L’homme Nguisa est à la fois compositeur, musicien et chanteur, célébrant la beauté de ces femmes qui semblaient embrasser un arc-en-ciel.

L’artiste laissait son cœur s’exprimer, et parfois, les plus belles choses n’ont pas de prix, comme cette magnifique soirée parisienne. La chanson expliquait la musique, et la musique expliquait la chanson, tandis que les femmes charmaient l’atmosphère, toutes souriantes dans ce salon. Elles représentaient la vie quotidienne au milieu des super-héros qui peuplaient les rues de Paris. Ces musiciens camerounais étaient, à première vue, on aurait dit des personnages un peu loufoques et excentriques, mais en réalité, ils étaient des virtuoses de la musique, accompagnant leur frère artiste dans un clip pensé avec art. Lorsque j’ai regardé ce clip pour la première fois en compagnie d’amis, chacun de nous avait choisi une parmi ces femmes. Je dois avouer que j’ai aimé ce jeu avec des femmes à la sensualité ascendante. L’acteur principal, avec sa modestie, est intervenu en dernier en pyjama, comme un assistant, laissant ses frères et amis prendre la place d’honneur. “Nanou” est une chanson qui fait rêver, même si je ne comprends pas un mot de ses paroles.

Je tiens à confier à mon cher NGUISA, que je n’ai aucun doute qu’il fait partie des grands. En lui, je vois un véritable chanteur, un mélodiste à la simplicité rafraîchissante. Il pourrait bien être celui qui fera naître des sourires sur les visages des jeunes, un défi qu’il devra continuer de relever en chantant, faisant ainsi apparaître peu à peu les mélodies oubliés dans ce rythme des côtes du Cameroun.

C’est ainsi que l’homme grandit, en apportant de la lumière dans les vies oubliées. Il est, en effet, le joyau de ce noble métier, une lueur d’espoir dans une industrie musicale qui semble perdre en qualité chaque jour qui passe. Avec Nguisa, nous pouvons désormais contempler la scène musicale en sachant que de belles chansons y résident. “Nanou” a été visionnée 650 000 fois, et je l’ai personnellement écoutée près de 2 000 fois en deux ans, notamment lorsque j’écrivais mon livre “Le Retour du Roi Douala Manga Bell”, qui a reçu le prix du meilleur écrivain de l’année 2022. le morceau passait en boucle avec un titre Gabonais que j’aime bien aussi, celui de François Ngoa. Maintenant je vous laisse écouter la chanson Nanou sur ce lien si c’est une flagornerie. Nguisa – Nanou ( Clip Officiel ) (youtube.com)