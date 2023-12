Cameroun :: Moungo,Tintamarre Au Sein De La Vraie Église De Dieu : La Sonnette D'alarme Du Médiateur Universel :: Cameroon

VERITES SUR LA SITUATION AU SEIN DE « LA VRAIE EGLISE DE DIEU DU CAMEROUN », ASSOCIATION CULTUELLE. NON A L’INJUSTICE. URGENCE DANS LE MOUNGO

Le Médiateur Universel, Président de la Commission

A

Monsieur le Premier Ministre

Monsieur le premier Ministre,

En cette fin d’année qui nous mène vers une nouvelle, pleine d’inconnues, c’est de notre seule force de conviction sur le règne de la loi, de l’autorité de l’Etat et de la justice, que réside le salut pour le développement, la paix, la réconciliation et la prospérité. Mais si nous devenons insensibles aux injustices et laissons prospérer des combines et des tricheries de toutes natures diligentées par des gens sans foi ni loi, alors notre destin va s’assombrir tout simplement.

J’ai à cœur d’éveiller votre précieuse et sage attention, sur ce qui se passe en ce moment, au sein de l’association cultuelle « LA VRAIE EGLISE DE DIEU DU CAMEROUN ».

En effet une poignée d’individus nourris de haine, avides de pouvoirs, de domination et de prébendes, s’est constituée en gang méchants et impunis en son sein. Voici en effet des gens qui ont reconnu devant les tribunaux, notamment la Cour d’appel du Centre à Yaoundé, qu’ils ont fabriqué des faux documents pour ensuite s’en prévaloir et atteindre leurs fins.

Voici des individus qui ont fait circuler des tracts criminels à Ayos, appelant pratiquement à la guerre civile. Voici des gens qui ont refusé toute médiation, tout arbitrage, et toutes les initiatives de paix. Voici de vrais truands, qui ont mis les saintes prières derrière pour avancer avec la cupidité et des regards rouges de sang de la haine. Oui, ce sont eux, ces gens-là, qui dorénavant prétendent, avec le soutien de quelques fonctionnaires distraits, gouverner là où ils ont été chassés, mis en minorité et congédiés. Des magistrats en poste ou à la retraite, des éléments des FMO, jusqu’aux Colonels, des collaborateurs rapprochés de la primature, des trafiquants, le tout mélangé dans un cocktail guerrier et toxique, sont à l’œuvre.

Depuis deux ans, je me suis impliqué, en Médiateur rompu et impartial, mais hélas, la haine chez ces chrétiens de la machette animés de l’esprit de Satan, triomphe, tant ils veulent contrôler l’église, après avoir eux-mêmes et d’eux-mêmes, choisi le PCA en poste.

Depuis trois jours, des chrétiens avec leurs Pasteurs/Bergers, sont pourchassés, humiliés, interdits de prières à Mombo, à Loum, avec la complicité, les ordres et les instructions négatives, du Préfet du Moungo, jouant la carte ethno-tribale, jouant les intérêts obscurs, jouant les jeux dangereux de soutien aux faussaires connus et reconnus.

Vous devez y mettre fin, Monsieur le Chef du Gouvernement, et rétablir les citoyennes et citoyens dans leur libre droit de prières et d’adoration. C’EST NOEL, et C’EST LE TEMPS DE LA VERITE. Les forces de l’ordre ne devraient pas conforter les mécréants et les faussaires, au détriment de gens honnêtes et paisibles qui prient leur Dieu.

Et puis, on ne devrait pas entraîner nos FMO dans des combines cruelles montées par des hauts fonctionnaires cupides. Les mêmes qui crient et constatent le désordre et les violences, sont exactement les mêmes qui ont planifié le scénario pour s’autoriser des interventions, pour justifier la mobilisation des forces, en leur instruisant par ailleurs, de brutaliser des paisibles chrétiens en prières de Noël dans leurs paroisses. NON, NON, NON, NON.

Ne permettez plus cela, il faut mettre fin à cette situation en usant de vos pouvoirs et prérogatives. N’écoutez personnes qui vous dira qu’il s’agit du maintien de l’ordre. IL s’agit plutôt de combines, de discriminations et d’intentions planifiées de nuire.

Dans l’attente, croyez, Excellence Monsieur le Premier Ministre, à l’assurance de ma haute et fraternelle considération, à laquelle je vous prie d’accepter, que j’associe mes vœux multiformes pour une fin d’année paisible et heureuse./.

SHANDA TONME