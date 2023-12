Cameroun :: Fléau De La Criminalité À Douala : Nouveau Braquage À Kotto, Une Ville En État D'alerte :: Cameroon

La ville de Douala est de nouveau secouée par la vague alarmante de criminalité qui sévit, illustrée par un récent braquage brutal au quartier Kotto. Deux jeunes femmes, accompagnées d'un militaire armé d'un fusil d'assaut et d'un homme muni d'un poignard, ont agressé une femme chez elle tôt ce samedi matin, emportant la somme de 3,6 millions de FCFA.

La victime, traumatisée par cette expérience choquante, a décrit un gang intrusif qui a saccagé son domicile, la molestant avant de dérober de l'argent, son passeport et une montre. L'opération, d'une cruauté sans précédent, a duré moins de 15 minutes. Alertés par les cris de la victime, des voisins et des passants ont pu identifier l'une des agresseuses grâce à des recherches sur Facebook.

Ce nouvel incident souligne une fois de plus l'insécurité galopante qui règne à Douala. Le 24 septembre dernier, un autre acte criminel a ébranlé la communauté locale. Armés de couteaux et de pistolets, quatre individus ont fait irruption lors d'une réunion de l'association "Femmes solidaires et entreprenantes" à Village, dans le 3e arrondissement de Douala. Les braqueurs ont agi au moment de la "cassation" de la caisse, dérobant la totalité de la cotisation que les femmes s'apprêtaient à percevoir, soit 1,4 million de FCFA.

Selon des sources, les membres de l'association avaient régulièrement cotisé pendant 11 mois, accumulant des fonds destinés à amortir le choc financier de la rentrée scolaire. Les comptes avaient été arrêtés la veille au domicile de la commissaire aux comptes au quartier Madagascar. Le jour suivant, lors de la distribution des fonds, les braqueurs ont fait irruption, poignardant une des bénéficiaires à l'épaule avant de s'emparer de l'argent.

La brigade de gendarmerie de Nylon a rapporté que les braqueurs ont réussi à emporter toute la cotisation. Dernièrement, une des responsables de la réunion a été interpellée, suspectée d'avoir involontairement partagé des informations cruciales avec son fils, un repris de justice, qui a depuis disparu.

Cette récente série d'incidents criminels souligne l'urgence pour les autorités de prendre des mesures fermes afin de restaurer la sécurité publique à Douala et de rassurer les citoyens vivant dans la crainte d'attaques violentes.