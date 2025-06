CAMEROUN :: Pain-sardine vs engagement : le défi lancé au régime après les propos d'un ministre :: CAMEROON

La qualification de "minable" par un ministre de la République concernant le rassemblement de près de 50 000 Camerounais derrière Maurice Kamto à Paris suscite une vive controverse. Ce meeting historique, présenté comme un record inédit pour l'opposition en diaspora, contraste avec l'incapacité du RDPC à mobiliser comparablement en 43 ans malgré des moyens colossaux.

Arlette Framboise Doumbe Ding retourne l'accusation en listant ce qui relève selon lui de la "vraie médiocrité" :

- Les fraudes électorales systématiques masquant l'impopularité d'un régime

- Le refus obstiné d'une réforme électorale consensuelle garantissant des scrutins équitables

- La transformation des urnes en "farce" pour se maintenir au pouvoir

Un défi est lancé : "Quand le RDPC a-t-il réuni 15 000 personnes sans promettre argent de transport ou 'pain-sardine' ?". L'essence de la grandeur politique, argue-t-on, réside dans la force des convictions et non dans le dénigrement ou la manipulation. La proposition est claire : organiser des meetings sans rémunération des participants et autoriser le MRC à tenir rassemblement à Yaoundé pour un "test de légitimité" réel.

"Les fraudes donnant l'illusion de grandeur ne justifient pas le mépris envers l'intelligence des Camerounais", conclut le texte, exigeant comme preuve de supériorité l'acceptation d'une réforme électorale garantissant des "armes égales".