Le Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), vient d'envoyer une lettre au Président de la république dans laquelle il lui suggère d'ouvrir une ambassade du Cameroun au Mali.

Et pour cause,au Mali, les affaires courantes sont réglées par l'ambassade du Cameroun à Dakar

Lire l'intégralité de sa lettre adressée au Président de la république du Cameroun en dessous

Yaoundé, le 02 juin 2025

SON EXCELLENCE

MONSIEUR PAUL BIYA

Président de la République

Chef de l’Etat

Chef de la diplomatie

RECOMMANDATION URGENTE

En vue de l’ouverture d’une mission diplomatique complète

En république du Mali, avec un diplomate professionnel

De rang d’ambassadeur plénipotentiaire à sa tête

Excellence Monsieur le Président de la république,

J’ai l’insigne honneur de vous renouveler mes sentiments nationalistes, ma révérence ainsi que ma profonde et sincère ferveur patriotique.

Je vous écris ce jour, pour satisfaire à un devoir impérieux, celui de vous porter les demandes, attentes pressantes et préoccupations importantes de certains de nos compatriotes. Il s’agit en l’occurrence de la grande communauté camerounaise composée de milliers d’âmes, en république du Mali, pays dorénavant membre fondateur de la confédération des Etats du Sahel.

Excellence,

Jusqu’à ce jour, la situation de nos relations avec ce grand pays, demeure à un niveau très bas, sans poste diplomatique consacré. Les affaires courantes sont réglées par notre ambassade à Dakar qui assure la couverture de ce pays, pendant qu’un simple consulat malien à Douala, gère les questions d’émigration.

Jusqu’à une date récente, les choses ont à peu près bien fonctionné, en attendant des jours meilleurs pour des avancées concrètes et consensuelles, dépendantes des négociations toujours repoussées. Hélas, rien ne va plus au moment où je formule ces lignes, en médiateur appelé par nos compatriotes en souffrance. En effet les autorités maliennes pour des raisons souveraines et discrétionnaires, ont érigé des restrictions subites inexplicables. Les conséquences sont terribles pour nos compatriotes à présent gravement perturbés et complètement désorientés. Les implications humaines et financières sont insupportables.

En tout état de cause, je sollicite votre suprême permission et attention, pour plaider en vue des négociations sans délai qui aboutiraient, d’abord à restaurer les visas de long séjour, ensuite et plus radicalement, l’établissement des relations diplomatiques pleines selon la convention de vienne de 1963 relative aux relations diplomatiques. Le but est d’ouvrir rapidement une ambassade avec à sa tête un diplomate professionnel de rang d’ambassadeur nanti de tous les pouvoirs et prérogatives plénipotentiaires. De multiples paramètres, anciens et nouveaux, militent fortement pour cette action.

Premièrement, le Mali est en superficie, un des plus grands pays du continent, frontalier de cinq Etats au nord et au sud.

Deuxièmement, le Mali au plan historique, a joué un rôle majeur dans l’émulation des mouvements nationalistes et indépendantistes, et conséquemment dans l’émancipation des peuples africains.

Troisièmement, nos deux pays conservent un passé de rapports sentimentaux, politiques, psychologiques et économiques très riche. Des échanges fructueux de toutes natures meublent incontestablement le bilan.

Quatrièmement, les flux des personnes, par familles entières, caractérisent les relations humaines entre les deux pays, donnant lieu à un brassage opportuniste très poussé et mutuellement bénéfique. Faudrait-il le rappeler, une forte communauté d’universitaires camerounais évolue et cristallise notre présence et notre intelligence dans ce pays. Leur sort est devenu précaire avec les nouvelles restrictions des autorités maliennes. Etudiants, professionnels, cadres des entreprises multinationales et hommes d’affaires camerounais, se retrouvent obligés de rentrer tous les ans au pays pour solliciter un nouveau visa du consulat malien à Douala. C’est une punition inqualifiable.

Cinquièmement et enfin, la nouvelle configuration géopolitique de la sous-région, dont résulte la création de la confédération des Etats du Sahel, toute nouvelle organisation internationale très ambitieuse de rupture avec l’ordre ancien, nous interpelle urgemment. L’une des premières leçons pragmatiques pour notre pays, dont la diplomatie est réputée être sage, c’est l’ouverture sur place à Bamako, chef de file de ladite organisation, d’une ambassade conduite par un vrai professionnel.

Excellence Monsieur le Président de la République, ne doutant pas un seul instant de votre prompte et diligente réponse, car connaissant votre engagement maintes fois rappelé pour une diplomatie de symbiose avec les attentes de notre diaspora dans son ensemble, je vous prie du fond du cœur, d’accepter mes remerciements anticipés.

Avec ma plus haute et citoyenne considération.

Afin que vive et rayonne encore d’avantage le Cameroun./.