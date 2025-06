CAMEROUN :: Louis de Koum « Saint Désir Atango doit être chassé de la SONACAM s’il couche avec ses enfants » :: CAMEROON

LOUIS DE KOUM est Le Président de la Commission d'identification, d'admission et de classification à la SONACAM (Société Nationale Camerounaise de l'Art musical). Il se prononce sur de l’artiste Saint Désir Atango, membre de la SONACAM, au centre d’une affaire de mœurs qui secoue l’opinion publique Camerounaise

Une mauvaise nouvelle

Je suis l’artiste musicien Louis de Koum, j’ai appris le nouvelle selon laquelle mon collègue et ami Saint Désir Atango aurait couché avec ses 2 filles. La nouvelle m’est parvenue sur les antennes d’une radio au cours d’une émission de préparation d’un spectacle.

Un ami de longues dates



St Désir Atango est un ami avec qui nous avons fait des choses ensemble. Notre première rencontre remonte en 1994 alors que je travaillais à Yaoundé. Tout en raffermissant nos relations dans le monde de l’art, nous ne nous sommes jamais quittés. Quelque temps après, il s’est envolé pour l’Europe.

Il est devenu Bouddhiste

Quand il est revenu d’Europe, j’ai découvert qu’il n’était plus le même St Désir. Il était devenu Bouddhiste comme il me l’a dit et il ne me saluait plus avec la main. Plutôt, il frappait les mains sur la poitrine et il avait une longue barbe.

Une situation choquante

Quand j’ai appris le nouvelle, j’ai été choqué parce que c’est un ami qui est incriminé. Je respecte ses croyances, mais à entendre qu’il a couché avec ses filles jusqu’à faire un enfant avec l’une d’elles cela m’a mis hors de moi.

Une infraction pénale



Au demeurant, si les faits sont établis, il s’agit d’une infraction pénale condamnée au Cameroun. C’est un peu compliqué pour nous parce que en tant que artiste musicien, Saint Désir Atango est également membre de la commission d’éthique et de discipline à la SONACM. Dans deux semaines, un conseil d’administration aura lieu. Si les faits sont avérés, il prendra ses responsabilités.

Il sera demi de ses fonctions à la SONACAM

Logiquement on doit le démettre de ses fonctions parce qu’on ne peut pas travailler avec quelqu’un que pose un acte contre l’Ethique. D’après certaines informations, j’apprends qu’il a assumé son acte. Je respecte son courage. Mais je dis que ce qu’il a fait va contre la loi Camerounaise. Des sanctions doivent prises sur la base de la loi Camerounaise.

L’action doit s’étendre dans les familles



Au-delà,, cela ne doit pas s’arrêter à St Désir Atango, les sanctions doivent s’étendre à ses enfants qui, manifestement ont été consentantes. Et même chez d’autres gens qui font l’inceste et qui sont tapis dans leurs domiciles. On devrait le dénoncer.

