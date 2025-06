MONDE ENTIER :: Au-delà des chiffres : Comment Meridianbet (GMGI) intègre l'égalité dans ses activités :: WORLD

Une entreprise publique s'engage à l'échelle mondiale en faveur de l'égalité, de la diversité et de l'absence de discrimination

Dans le cadre de son engagement en faveur des droits de l'homme et des pratiques commerciales inclusives, Meridianbet - un membre clé du groupe Golden Matrix (NASDAQ : GMGI) - continue à jouer un rôle de premier plan dans la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) sur l'ensemble de ses marchés.

En tant que membre fier de l'initiative du Pacte mondial des Nations unies, la société s'est jointe en mars dernier à la célébration internationale de la Journée zéro discrimination, une initiative mondiale des Nations unies visant à sensibiliser à la justice sociale, aux droits de l'homme et à l'importance de la lutte contre l'inégalité. Meridianbet a profité de cette occasion non seulement pour réaffirmer sa position contre toutes les formes de discrimination, mais aussi pour mettre en lumière l'impact réel de ses efforts continus à travers l'Europe, l'Afrique et les Amériques.

L'équilibre entre les sexes : Une pratique commerciale essentielle, pas une exigence politique

Chez Meridianbet, 63 % des postes de direction en 2024 étaient occupés par des femmes, ce qui n'est pas le résultat de quotas, mais d'une stratégie de recrutement et de promotion fondée sur le mérite. Avec un écart de rémunération entre les sexes de 0 % dans l'ensemble du groupe et une augmentation constante d'année en année du nombre de femmes occupant des postes de direction depuis les années 2010, l'entreprise démontre que l'égalité entre les sexes peut être atteinte lorsque l'équité est intégrée à la culture d'entreprise.

Meridianbet ne se contente pas de promouvoir la diversité - elle la pratique et l'inclusion n'est pas une campagne ou une phrase - c'est le mode de fonctionnement de l'entreprise.

Créer des lieux de travail inclusifs dans toutes les régions

Les pratiques d'embauche et de développement de Meridianbet sont structurées de manière à éliminer les obstacles et à élargir les opportunités - un modèle qui a donné des résultats mesurables. Rien qu'en 2024, l'entreprise a également employé 41 personnes handicapées, contre 34 en 2022, créant ainsi un lieu de travail où le talent, et non les antécédents, définit les opportunités.

L'empreinte de l'IED est évidente sur tous les marchés :

- 60 % de la main-d'œuvre de Meridianbet en Europe est féminine et/ou engagée dans des programmes d'inclusion.

- 62 % dans les Amériques

- 70 % en Afrique

Ces efforts permettent non seulement de renforcer la culture interne, mais aussi d'instaurer une confiance à long terme dans les diverses communautés, ce qui constitue la pierre angulaire du modèle de croissance mondiale de l'entreprise.

Du plaidoyer à l'action

La Meridian Foundation a joué un rôle essentiel dans la promotion d'initiatives en faveur de l'égalité, en s'engageant dans des campagnes de sensibilisation du public qui soutiennent la tolérance, l'inclusion et le respect. Qu'il s'agisse de lutter contre les préjugés ou de promouvoir l'éducation, la fondation veille à ce que les actions de l'entreprise reflètent ses valeurs, non seulement lors des célébrations mondiales, mais aussi tout au long de l'année.

Une vision ESG plus large

En tant que membre du Golden Matrix Group, Meridianbet intègre ses initiatives d'IED dans un cadre ESG plus large qui associe la croissance durable au progrès social. La société estime que le respect des droits de l'homme, l'absence de discrimination et l'autonomisation des communautés sont essentiels à sa réussite à long terme et à son rôle en tant que groupe de jeu responsable et coté en bourse.

Meridianbet fait partie du groupe Golden Matrix (NASDAQ : GMGI), qui opère dans plus de 25 juridictions à travers le monde.